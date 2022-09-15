Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Узбекистане искренне дорожат отношениями дружбы и сотрудничества с братским азербайджанским народом, в основе которых лежат общие ценности и духовно-культурное наследие.

В свою очередь, лидер Азербайджана подчеркнул, что отношения стратегического партнёрства между двумя братскими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за приглашение впервые принять участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя.





Было отмечено, что нынешний год «стал важной исторической вехой в укреплении стратегического партнёрства». «Итоги государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан в июне способствовали укреплению диалога на всех уровнях и придали новую динамику для углубления практического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Стороны дали высокую оценку развитию межпарламентского сотрудничества, росту объёмов торговли, успешной реализации проектов кооперации в сферах энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства, хлопководства и шелководства.

Президенты высказались за укрепление культурно-гуманитарных связей. В конце августа ряд деятелей культуры и науки двух стран были удостоены высоких государственных наград Узбекистана и Азербайджана.





На встрече были предметно рассмотрены основные задачи и определены меры по углублению узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и практического сотрудничества.

Согласован также график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках планируемого саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан.