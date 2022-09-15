Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почётного гостя, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Узбекистане искренне дорожат отношениями дружбы и сотрудничества с братским азербайджанским народом, в основе которых лежат общие ценности и духовно-культурное наследие.

В свою очередь, лидер Азербайджана подчеркнул, что отношения стратегического партнёрства между двумя братскими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Реклама на Газета.uz

Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за приглашение впервые принять участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя.


Было отмечено, что нынешний год «стал важной исторической вехой в укреплении стратегического партнёрства». «Итоги государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан в июне способствовали укреплению диалога на всех уровнях и придали новую динамику для углубления практического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Стороны дали высокую оценку развитию межпарламентского сотрудничества, росту объёмов торговли, успешной реализации проектов кооперации в сферах энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства, хлопководства и шелководства.

Президенты высказались за укрепление культурно-гуманитарных связей. В конце августа ряд деятелей культуры и науки двух стран были удостоены высоких государственных наград Узбекистана и Азербайджана.


На встрече были предметно рассмотрены основные задачи и определены меры по углублению узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и практического сотрудничества.

Согласован также график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках планируемого саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан.