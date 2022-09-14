Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов на пленарном заседании верхней палаты парламента во вторник вновь поднял вопрос безопасности автотранспорта, с газобаллонным оборудованием.

Он сообщил, что в июне правительство ответило на его запрос, в котором говорится, что устранено 815 из 1300 выявленных Сенатом недостатков, а 70 газовых заправок (АГНКС) временно приостановили работу.

«Несмотря на это, нынешним летом в Сырдарьинской области в автобусе, принадлежащем ООО „Питак-Сармишсой“ из Хорезмской области, при перевозке пассажиров взорвался газовый баллон, в результате чего на месте погибли 6 граждан, 9 человек были госпитализированы в реанимацию», — сказал сенатор.

По его словам, это свидетельствует о том, что поручение Кабинета министров о закупке лабораторий для технического осмотра газовых баллонов, установленных в грузовых автомобилях и автобусах, не выполняется.

«Потому что сегодня техосмотр проводится „на глаз“. Поэтому необходимо приобрести лаборатории. В первую очередь, необходимо провести техосмотр транспорта, перевозящего пассажиров, — автобусов и микроавтобусов с газовыми баллонами. Если оборудование установлено более пяти лет назад, то мы считаем необходимым изучить их дальнейшее использование или временно приостановить», — заявил он.

Кутбидин Бурханов сообщил, что в августе в Кашкадарье взорвалось ГБО, установленное на Nexia, а в Джизакской области — на «Жигули».

«Выяснилось, что газовые заправки заполняли баллоны сверх установленной нормы. В связи с этим мы предлагаем Кабинету министров изучить возможность лишения газовых заправок лицензий на шесть месяцев или на год, либо на другой определенный срок, если их сотрудники заправляют баллон сверх нормы», — сказал он.

Кроме того, отметил сенатор, сегодня за эту сферу отвечают несколько министерств и ведомств. Он предложил определить единый орган, который будет регулировать отношения в сфере использования ГБО и проводить надзор.