18 августа примерно в 14:30 при выезде с автогазозаправочной станции в Акалтынском районе Сырдарьинской области в автобусе Isuzu взорвался один из баллонов с метаном, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли 6 человек, 15 человек получили ранения. Автобус принадлежит автошколе в Багатском районе Хорезмской области.

На место происшествия прибыла рабочая группа во главе с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здесь же находятся руководители областного и районного УЧС, МВД, Минздрава и прокуратуры. Начато предварительное следствие.