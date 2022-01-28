На границе Таджикистана и Кыргызстана 27 января произошли боевые столкновения с использованием миномётов.

По данным кыргызских СМИ, ссылающихся на погранслужбу страны, вечером в четверг пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Перестрелка велась с обеих сторон.

В МВД Кыргызстана сообщили, что военнослужащие Таджикистана, применив тяжёлое огнестрельное оружие, совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш. Возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против мира.

Сгоревшая сельхозпостройка со скотом внутри в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана. Фото: turmush.kg

Погранслужба Таджикистана сообщила, что вечером 27 января группа из 50 граждан Кыргызстана, жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомобиль гражданина Таджикистана, перевозившего песок, движущегося по территории Таджикистана из Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён.

Для пресечения неправомерных действий была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов, однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого кыргызские пограничники открыли огонь по мирным гражданам Таджикистана, после чего погранслужба страны также вступила в вооружённый конфликт.

Ночью 28 января прошла встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана. Стороны пришли к соглашению об объявлении прекращения огня.

Сейчас, согласно сообщениям СМИ обеих стран, ситуация на границе стабильная. Совместная комиссия изучает причины пограничного конфликта.

Следы обстрела в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана. Фото: turmush.kg

По словам главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, в боестолкновениях с кыргызской стороны жертв среди гражданских и военных погибших нет, пострадали 11 военнослужащих, они находятся в больницах, сообщает 24.kg.

C таджикской стороны есть жертвы среди мирного населения. По данным погранслужбы, житель Ходжаи Аъло Обидджон Туйчиев, 1986 года рождения, погиб в результате взрыва миномётного снаряда в его дворе. Водитель «скорой помощи» города Исфары Абдулатиф Шарипов, 1964 года рождения, также погиб от взрыва мины, выпущенной кыргызской стороной, при спасении населения села Ходжаи Аъло.

Ранения с таджикской стороны получили 10 человек, из которых 6 военнослужащих и 4 — из числа гражданского населения.

«Скорая» Исфары в Таджикистане, в которую попал снаряд миномёта. Фото: пресс-служба мэрии Исфары / аsiaplustj.info



Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) призвала Кыргызстан и Таджикистан к компромиссу.

«Исполнительный комитет РАТС ШОС выражает озабоченность новой эскалацией напряжённости на кыргызстанско-таджикистанской границе, считает недопустимым применение оружия, угрозу жизни и здоровья гражданам», — говорится в сообщении на сайте РАТС.

В структуре РАТС призвали стороны «к двустороннему ответственному сотрудничеству по компромиссному разрешению всего спектра приграничных проблем исключительно дипломатическим путём».