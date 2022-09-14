Родители хотят дать лучшее из возможного своему ребенку. И если в каких-то вопросах воспитания у мам и пап мнения сходятся не всегда, то убежденность в том, что детям необходимо достойное образование, есть у многих взрослых. Сегодня, когда границы мира открыты и между развитыми странами практически нет различий, все больше родителей задумывается о том, как важно создать возможность своему ребенку учиться по международной программе.

Обычно родителям хочется открыть ребенку все дороги. В будущем — выбор за ним: решится он уехать в другую страну или останется на родине. Задача родителей — создать для этого условия. Именно поэтому при выборе школы стоит отдавать предпочтение тем, что работают по международным стандартам. Кембриджская международная школа CIS Tashkent — как раз из таких.





Ученики этой школы обучаются сразу по двум программам: национальной, с учетом государственных стандартов министерства образования Узбекистана, и кембриджской, разработанной специалистами Кембриджского университета (Великобритания). По итогам обучения у выпускников на руках сразу два диплома — Cambridge IGCSE, AS&A Level и аттестат государственного образца. А это значит, что поступать в европейские и американские университеты они могут наравне с местными абитуриентами. Никаких дополнительных документов, подтверждений знаний языка и прочих сертификатов не понадобится. Одновременно с этим ребенок может пойти и в один из ведущих университетов Узбекистана.

Преимущества CIS Tashkent как раз и заключается в том, что ее выпускникам открыты все двери. Обе программы интегрированы в один учебный план, что помогает сбалансированно распределить образовательную нагрузку на учеников.





Обучение в CIS Tashkent проводится полностью на английском языке, поэтому в преподавательском составе школы много экспатов. Все они проходят строгий отбор на наличие соответствующего опыта и квалификации. У каждого класса есть руководитель — носитель английского языка, который помогает детям лучше адаптироваться к кембриджской программе в условиях международной среды.

В школе учатся ребята 22 национальностей. Еще одна причина, по которой после выпуска из CIS Tashkent они становятся гражданами мира. Умение находить общий язык с людьми разных менталитетов — отдельный бонус в сегодняшних реалиях. За несколько лет обучения бок о бок с детьми из разных стран ребенок может овладеть этим ценным навыком коммуникации.





Программы с говорящими названиями Global Perspectives и Values-Based Education, внедренные в образовательный процесс CIS Tashkent, ориентированы на формирование важных навыков будущего, в том числе навыков критического мышления, коммуникативных и аналитических способностей, командной работы и проектной деятельности — все те умения, которые необходимы в любом современном бизнесе. Неважно с какой сферой деятельности захочет себя связать ваш ребенок, знания, навыки и ценности, которые он получит в CIS Tashkent, пригодятся точно.

В Кембриджской международной школе созданы условия для комфортного пребывания детей, в том числе безопасная и мотивирующая среда. Здания кампуса спроектированы и построены в соответствии с современными стандартами, территория школы адаптирована для активных тренировок и игр.

Классы оснащены мебелью из Европы, отвечающей требованиям для сохранения осанки, профилактики сколиоза и других малоприятных современных диагнозов, сделанная из гипоаллергенных материалов. В кабинетах установлены современные интерактивные доски, а ученикам выдаются Apple iPad и MacBook для проектных работ.

Чтобы всецело погрузиться в процесс опытов и изучать точные науки на высоком уровне, кабинеты физики, химии и биологии оборудованы техникой немецкой компании Hohenloher Waldner — одной из ведущих мировых производителей образовательных лабораторий. Такой подход к созданию образовательного пространства дает возможность ученикам CIS изучать предметы и познавать мир на высоком уровне.





Чтобы у детей оставалось время на другие интересы и хобби, в CIS Tashkent постоянно проводятся полезные мастер-классы и лекции, издают собственный журнал Youngzine, статьи для которого пишут сами ученики в команде с учителями, организуют экскурсии, образовательные поездки за границу, устраивают отчетные концерты и семейные спортивные мероприятия, такие как Cambridge Mile, Family Sports Day, конференции MUN, Chess Tournament, а также проводятся психологические тренинги, не только для детей, но и для их родителей.





Не стоит беспокоится, что среди всего многообразия активностей, уроков и ивентов учителя не успевают уделить время каждому школьнику. В классах CIS Tashkent не больше двадцати учеников, благодаря чему у преподавателей есть возможность найти индивидуальный подход к ученикам, ведь в Кембриджской международной школе особое внимание уделяется личностному развитию ребенка. При этом дети растут и развиваются в условиях здоровой конструктивной критики и конкуренции, помогающей им быть готовым к вызовам современности.

В CIS Tashkent успешно дан старт новому учебному году, но набор новых учеников от 2 до 18 лет продолжится в течение всего календарного года.

Записаться на личную встречу с руководством школы и экскурсию по кампусу можно по телефону: (+998) 71−209−66−69, а также оставив заявку на сайте cisedu.com.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.

Ориентир: ЖК Cambridge Residence.

Сайт: cisedu.com

Instagram: @cis_tashkent

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