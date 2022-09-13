17 сентября корейская диаспора Узбекистана организует большой праздник для всех жителей Ташкента и его гостей — фестиваль корейской культуры Чхусок. Он пройдет с 10.00 до 20.00 во Дворце корейской культуры и искусств.

Чхусок — это праздник сбора урожая, на который приглашаются все без исключения. Фестиваль будет масштабным и планирует принять несколько тысяч участников и гостей.





Во время фестиваля Чхусок гости смогут заново открыть для себя знакомую культуру и кухню корейцев. На празднике выступят музыкальные коллективы и певцы, будут показаны танцевальные номера и проведены мастер-классы, состоятся лотереи, аукционы и конкурсы. В 18.00 начнется гала-концерт.

Помимо этого на фестивале будет организована фотозона, фуд-корт с необычным корейским фастфудом, павильон с корейской косметикой, детский городок и выставка предметов искусства. Весь день на территории фестиваля будут проходить мастер-классы по приготовлению знаменитых корейских салатов: морковчи, фунчезы, пибимпаба и других.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс красоты Miss Koryoin, который пройдет в главном зале дворца с 9.00 до 16.00. В нем примут участие девушки, которые уже прошли строгий отбор и подготовку. Жюри в присутствии зрителей будет оценивать их интеллектуальные, творческие способности и знание истории корейцев в Узбекистане.

«Конкурс Miss Koryoin проводится в первый раз. Мы планируем, что он станет ежегодным, приуроченным к празднику Чхусок. Конкурс — многонациональный, такой же, как наш дружный Узбекистан. В нем может принимать участие любая девушка. Свои конкурсом мы хотим показать, что для каждой девушки в первую очередь важно верить в себя и свои силы, не бояться пробовать что-то новое и уверенной походкой идти к своей мечте», — рассказала один из организаторов конкурса Дарья Тен.





В программе Miss Koryoin состоится дефиле участниц в национальных костюмах ханбок. По завершению конкурса все желающие смогут сфотографироваться с участницами. Вход на финал будет платным. Все средства пойдут на благотворительность. Стоимость билетов — от 50 до 150 тысяч сумов.

«Узбекистан — это замечательная страна, в которой все народы живут в дружбе и согласии. Праздник урожая Чхусок — это важный для корейцев день. И в этом году мы хотим, чтобы к нашему празднованию присоединилось как можно больше наших соотечественников. Корейцы приглашают всех. Приходите. Мы поделимся нашей культурой с большой радостью», — рассказал председатель Клуба корейских бизнесменов Андрей Югай.





Генеральный спонсор фестиваля — Yapona Mama.

Фестиваль Чхусок проходит при поддержке Клуба корейских бизнесменов Koryoin, компании Italheat, суши-бара Kaizen, сервиса «Несу Куксу», кафе Mayor Tayor, компаний ProMebelHome, E.R.Stroy и Gruzovichkof.

Спонсорами конкурса красоты являются туристическая компания Canaan Travel, бренд корейской косметики Grimunic и часовой бренд Romanson.

Вход свободный.

Телефон: (+998) 91−133−09−99.

Адрес: Ахангаранское шоссе, 11.

Ориентиры: напротив 4-й станции метро, слева по Ахангаранскому шоссе, после перекреска «Крестик».

Сайт: koryoin.club

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