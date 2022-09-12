Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 14−16 сентября посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с программой пребывания в Самарканде пройдут двусторонние мероприятия на высшем уровне.

В ходе двухсторонних переговоров будут рассмотрены вопросы укрепления отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

«Традиционно в центре внимания будут практические аспекты взаимодействия и вопросы продвижения совместных проектов, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, инноваций, „зелёной“ и цифровой экономики, программ в сферах здравоохранения, образования и культуры», — говорится в сообщении.

Лидеры Узбекистана и Китая также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам встречи планируется подписание совместного заявления и «солидного пакета соглашений».

Кроме того, Узбекистан 14−16 сентября с официальным визитом посетит президент Ирана Ибрахим Раиси. Переговоры на высшем уровне и другие мероприятия программы визита также пройдут в Самарканде.

Предусматривается, что лидеры рассмотрят вопросы развития и укрепления многоплановых отношений между двумя странами, обратят особое внимание на расширение практического взаимодействия в сферах торговли, кооперации, инноваций, транспорта, энергетики, туризма и других направлениях.

По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.

Президент России Владимир Путин совершит визит Узбекистан в рамках программы саммита Шанхайской организации сотрудничества 15−16 сентября.

В повестку двусторонних переговоров лидеров Узбекистана и России включены вопросы укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества, наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено расширению промышленной кооперации, активизации межрегиональных и деловых контактов, продвижению совместных экономических проектов и гуманитарных программ», — подчеркивается в сообщении.

Наряду с этим главы двух государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Все лидеры также примут участие в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.