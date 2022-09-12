Ключевым шагом в реализации инициативы по внедрению системы вознаграждения на основе грейдов стало обучение сотрудников Orient Group основам оценки должностей по методологии Korn Ferry Hay Guide Chart.

Наличие ноу-хау по оценке должностей позволит Orient Group в будущем самостоятельно поддерживать и развивать систему, которая в настоящий момент внедряется в ходе проекта по грейдированию.





«Уникальность этого события заключается в том, что после обучения в Узбекистане появятся первые сертифицированные специалисты, способные работать по этой методологии. В результате мы с гордостью сможем сказать, что Orient локализовал уникальные компетенции, которых раньше не было на рынке нашей страны», — сказала Венера Ерзина, директор департамента по работе с персоналом Orient Group.

«Мы провели для сотрудников Orient Group двухдневный семинар. Главная задача обучающего курса — познакомить специалистов компании с целями и методологией оценки должностей, принципами метода подстановочных таблиц и определения профиля должности, а также предоставить возможность пройти техническую подготовку по использованию метода оценки должностей Korn Ferry Hay Guide Chart Profile Method и сформировать у участников практические навыки оценки», — прокомментировала Анна Дементьева, глава практики по оценке должностей Korn Ferry в Центральной Евразии.





«Мы уже провели обучение сотрудников Orient Group лучшим международным практикам в сфере оценки должностей. Это позволит компании эффективно управлять изменениями при дальнейшем развертывании системы вознаграждения на основе грейдов.

Korn Ferry продолжает внедрение грейдинга в Orient Group. Построение прозрачной и логичной системы управления вознаграждением на основе грейдов позволит Orient Group учитывать вклад каждого работника в конечном результате работы компании, стимулировать персонал к повышению профессиональной квалификации, к движению по карьерной лестнице и индивидуальному развитию", — рассказала о внедрении системы Светлана Чекмазова, глава практики корпоративной трансформации Korn Ferry в Центральной Евразии.

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