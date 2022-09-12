13 сентября компания «Дататех» (входит в группу «Иннотех» и занимается внедрением полного цикла управления данными) проведет бизнес-завтрак в Ташкенте «DataFusion: новые возможности монетизации ваших данных», посвященный работе с большими данными и концепции DataFusion для повышения эффективности их применения в бизнесе. Мероприятие будет организовано совместно с технологическим партнером «Дататех» — компанией Arenadata.

Что такое DataFusion и зачем это нужно

В современном мире с каждым днем информации становится больше: по данным Arenadata, к 2025 году ее количество увеличится более чем четыре раза, достигнув 175 зеттабайт, когда в 2019 году этот показатель был равен только 40 зеттабайтам. У каждой крупной компании растет объем данных о потребителях. И чтобы успешно развиваться, бизнесу нужно понимать, как эффективно управлять такими массивами информации.





Компании собирают сведения о поведении потребителей из разных источников, в каждом из которых есть цифровой след человека в интернете: будь то банк, сотовый оператор, агрегатор доставки еды, магазин и прочее. Если сложить всю эту информацию, получится детальный виртуальный профиль. С ним становится проще формировать релевантные предложения. И для этого нужен DataFusion — технология сквозного объединения данных.

Например, ритейлер собирает информацию об уровне дохода клиентов, образе жизни и их перемещениях по торговому залу, а потом соединяет это, чтобы скорректировать ассортимент в магазине, сегментировать аудиторию, сформировать разные поведенческие модели, продумать эффективную маркетинговую кампанию. В итоге улучшается коммуникация с клиентами, повышаются продажи. В долгосрочной перспективе это увеличивает прибыль бизнеса и снижает расходы на заведомо бесполезные задачи.

Учитывая уверенный рост, который переживает экономика Узбекистана за последнее время, инновационные технологии и решения все больше проникают в бизнес-повестку. В 2021 году рост ВВП превысил 7%, а за последние четыре года экономический рост составил 24%. IT-сектор, как один из драйверов промышленности, стал центром привлечения дополнительных вложений. Рынок становится привлекательным в том числе для международных IT-игроков, нацеленных на экспортные возможности. Компания «Дататех» активно развивает направление международного сотрудничества и предлагает локальным игрокам новые продукты собственной разработки. Например, в мае 2022 года «Дататех» стал официальным дистрибьютором корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP в Узбекистане.





«„Дататех“ как одному из ключевых игроков в области Big Data важно доносить до международного бизнес-сообщества необходимость внедрения инновационных технологий, подобных DataFusion. И Узбекистан для нас — стратегически важный рынок: технологический сектор страны растет, доступность IT-услуг повышается, при этом некоторые ниши в области работы с данными остаются свободными. Совместно с локальными партнерами мы готовы развивать направление DataFusion в Узбекистане и помогать бизнесу двигаться в сторону цифровой трансформации», — рассказал Александр Фридман, первый заместитель генерального директора «Дататех».

Поле для новых решений

В первую очередь DataFusion актуальна для банков, ритейла и телеком-индустрии. Эти отрасли одними из первых стали использовать большие данные и сейчас взаимодействуют с огромными массивами информации о транзакциях клиентов, предпочтениях, перемещениях и прочем. Потому что большинство людей ежедневно взаимодействуют с мобильной связью, интернетом, банковской картой или счетом.

И по этой же причине важен обмен массивами информации между банками, ритейлом и телекомом — он способен вывести на новый уровень анализ больших данных и привести к появлению новых продуктов и решений. Формирование совместных баз данных на стыке разных отраслей повысит эффективность их сбора и обработки, определения предпочтений клиентов.





При этом есть этические нормы и регуляторные ограничения, мешающие условному оператору сотовой связи отправить информацию о клиентах банку. DataFusion предполагает работу с обезличенными данными, содержащими сведения о поведении человека, а не имя, адрес и номер счета. В результате бизнес получает точный цифровой профиль клиента, но не касается персональных данных и не входит в зону репутационных рисков.

В условиях, когда компаниям приходится искать новые каналы привлечения трафика и коммуникации с пользователем, перестраивать маркетинговые стратегии, технология DataFusion может стать новым, перспективным подходом к работе с огромными массивами информации. Чтобы бизнес мог извлекать из них максимум ценности, будут появляться новые инструменты для ее эффективной обработки.

«Сегодня применение DataFusion становится значимым для многочисленных индустрий: банкинг, финтех, аграрный сектор, металлургическая промышленность, логистика. И вопрос обмена информацией между рынками, регионами, государственными ведомствами как никогда актуален. Наша компания ведет активную работу в направлении DataFusion. Совместно с другими игроками рынка мы выстраиваем объединенные базы данных. Именно такой подход позволит наиболее точно определять потребности бизнеса и выстроить подходящую траекторию для развития организаций», — сказал Павел Бабурин, директор по стратегическим проектам, «Дататех».





Более подробно узнать о концепции DataFusion, об инструментах и способах выстраивания инфраструктурных решений для развития масштабных экосистем с использованием межотраслевых данных можно будет 13 сентября на бизнес-завтраке «DataFusion: новые возможности монетизации ваших данных».

Мероприятие пройдет в отеле Hyatt Regency Tashkent по адресу: ул. Навои, 1А.

Узнать больше о группе «Иннотех» можно на официальном сайте или в видеоролике по ссылке.

Подробную информацию о компании «Дататех» можно получить на официальном сайте.

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