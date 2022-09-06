Президент Узбекистана 31 августа подписал указ о мерах по повышению благосостояния населения Каракалпакстана путем ускоренного развития предпринимательства и инфраструктуры.

Согласно документу, с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года для субъектов предпринимательства, расположенных во всех районах Каракалпакстана и работающих в этом регионе:

будут снижены на 50% налоговые ставки по налогу на прибыль, налогу с оборота, налогу на имущество и земельному налогу с юридических лиц;

будет снижен социальный налог, налоговая ставка будет установлена в размере 1%;

социальный налог, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, будет уменьшен в 12 раз для лиц, работающих на территории городов, в 6 раз — для лиц, работающих на территории районов, он будет установлен в однократном размере базовой расчетной величины в год.

При этом вышеперечисленные льготы не будут распространяться на крупных налогоплательщиков, постоянные учреждения, бюджетные организации и государственные предприятия, юридических лиц с государственной долей в уставном фонде в размере 50% и более;

С 1 октября 2022 года до 1 января 2028 года:

70% транспортных расходов при экспорте продукции, произведенной в Каракалпакстане, в зарубежные государства, в том числе при перевозке по республике закупленного сырья для производства экспортируемой продукции, будут покрыты за счет средств Агентства продвижения экспорта;

будет предоставлено поручительство до 75% (включительно) суммы выделяемого кредита, общая сумма которых не превышает 2,5 миллиарда сумов, — за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Кроме того, молодым предпринимателям в Каракалпакстане будут предоставляться заемные средства на приобретение оборудования, необходимого для производства и оказания услуг, на основании решения правительственной комиссии непосредственно через Фонд поддержки молодых предпринимателей при Министерстве инвестиций и внешней торговли сроком на 7 лет.

До конца года будет выделено дополнительно 200 млрд сумов кредитов на финансирование проектов в рамках программ развития семейного предпринимательства в Каракалпакстане.

Документом также определено, что в случае, если законодательством предусмотрены налоговые льготы свыше установленных этим указом, в отношении субъектов предпринимательства применяются наиболее благоприятные налоговые льготы.

Согласно указу, налоги, взимаемые со всех налогоплательщиков, зарегистрированных в Каракалпакстане, перечисляются в бюджет Каракалпакстана в размере не менее утвержденных размеров формирования доходов Государственного бюджета на 2022 год.

Потери в доходах бюджета Каракалпакстана, вызванные введением налоговых льгот, будут полностью возмещены за счет межбюджетных регулирующих трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета Узбекистана, говорится в документе.

Для дальнейшего улучшения условий жизни населения в Каракалпакстане и решения социально-экономических проблем республики, а также поддержки регионов с тяжелыми условиями начиная с III квартала 2022 года до конца 2024 года перевыполненная часть прогноза доходов по налогу на добавленную стоимость по итогам каждого квартала, в порядке исключения, будет полностью оставлена в Каракалпакстане.