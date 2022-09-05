Выставке работ художника Роберта Фалька и его сына Валерия Фалька открылась 31 августа в Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе. Журналист Никита Макаренко в своем блоге опубликовал несколько картин, представленных на выставке, и комментарии к ним директора музея Тиграна Мкртычева.

Вступительное слово Тиграна Мкртычева

Среди художников, чье творчество символизирует искусство XX века, особое место занимает Роберт Фальк. Вместе с картинами Роберта Фалька на выставке экспонируются работы его сына — Валерия. Роберт Фальк — ученик Константина Коровина, один из основателей первого авангардного объединения «Бубновый валет», профессор живописи во Вхутемасе, почти десять лет прожив Париже, Роберт Фальк удивительно точно улавливал изменения в основных трендах развития изобразительного искусства России.

Оказавшись вместе с сыном Валерием в Париже (1933−1937), Роберт попытался наладить с ним диалог, и основой для взаимопонимания он сделал изобразительное искусство. Вспомнив о детском увлечении Валерия к рисункам, Роберт Фальк начал обучать его живописи.

Вчерашний неуверенный подросток стал с увлечением учиться изобразительному искусству. К огромному сожалению отца, Валерий был ранен в боях под Сталинградом и умер в госпитале в марте 1943 года. Гибель сына стала незаживающей раной в его душе.

История о том, каким образом в коллекции Нукусского музея появилась коллекция Фальков, берет свое начало со времени пребывания Роберта Фалька в Самарканде в эвакуации в 1942—1943 годах. В 1943 году Фальк тяжело заболел и попал в больницу, где оказался в одной палате с Игорем Савицким. В то время Игорь Савицкий — студент Московского художественного института — вместе со своим институтом был тоже эвакуирован в Самарканд.

В больнице Роберта Фалька навещала его жена Ангелина Васильевна Щекин-Кротова. Так, при таких странных жизненных обстоятельствах, Савицкий и Щекин-Кротова познакомились. Когда Игорь Витальевич, уже будучи директором музея, в конце 1960-х годов начал собирать коллекцию изобразительного искусства, он обратился к Ангелине Васильевне, которая была наследницей собрания Фалька.

Щекин-Кротова сформировала коллекцию Нукусского музея таким образом, чтобы в ней были представлены практически все этапы творчества Фалька. Кроме того, Ангелина Васильевна передала в Нукусский музей и 10 работ сына художника — Валерия Фалька. Так в собрании Нукусского музея оказались произведения отца и сына.

Известно, что работы отца и сына Фальков экспонировались вместе на выставке в Париже в 1936 году. С тех пор больше ни на одной выставке они вместе не выставлялись. Нукусский музей сделал это впервые за много лет. Выставка приурочена ко дню Независимости Узбекистана.

Зимний пейзаж. Крыши. 1907 год. Роберт Фальк

Этот пейзаж относится к ранним работам художника, когда он ещё учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Пейзаж считается одним ярких проявлений его творчества в стиле «неоимпрессионизма». Фальк мастерски сумел показать контраст между освещенными солнцем и находящимися в тени крышами и фасадами домов. Золотисто-желтое небо передаёт атмосферу солнечного дня.

Две молодые женщины. Двойной портрет. 1910 год. Роберт Фальк

Летом 1910 года Фальк вместе с первой женой Еленой Сергеевной Потехиной поехал в Башкирию, в местечко Масютово под Уфой, где супруга лечилась кумысом от туберкулеза. На картине изображены (справа налево) Елизавета Сергеевна Потехина и ее подруга Анастасия Константиновна Бобровская.

Натюрморт со жбаном. 1914 год. Роберт Фальк

В 1910 году Роберт Фальк вступил в первое авангардистское объединение русских художников «Бубновый валет». В 1910—1917 годах Фальк испытал на себе влияние различных художественных течений западноевропейской живописи. В этом натюрморте мы видим влияние на художника со стороны «сезанизма».

Городской пейзаж. 1930−1933 годы. Роберт Фальк

В 1928 году Р.Фальк получил командировку в Париж. Здесь он сумел оторваться от московской суеты и необходимости преподавания. В Париже он много писал, в том числе и пейзажей. Однако, по словам художника, в его работах получил отражение «…не тот Париж, который все знают, любят. Не большие бульвары, не грандиозные площади, перспективы. Нет, наоборот, серые, бедные улицы, мрачные дома, пустыри и т. д. и нахожу в этом большую для себя прелесть и поэзию».

Вид на набережную Москва-реки. 1950-е годы. Роберт Фальк

Во время работы над выставкой исследователи сделали несколько небольших открытий. Так, в учетных документах музея данный пейзаж датирован 1925 годом. Между тем как он представляет вид, который более всего напоминает его поздние работы 1950-х годов, когда Фальк жил в небольшой мансарде в знаменитом доме Перцова. Одно из окон в его мастерской выходило на Кремль. Художник часто рисовал этот живописный вид. Однако этот пейзаж нарисован с другого места — с противоположной стороны Москва-реки, скорее всего, с террасы Дома правительства (Дома на Набережной).

Вечер в деревне. Франция. 1936−1937 годы. Валерий Фальк

Творчество Валерия Фалька практически неизвестно широкой публике. Валерий Робертович прожил короткую жизнь — он родился в 1915 году и умер в госпитале в 1943 от ран, полученных во время Сталинградской битвы. Как художник он сформировался под большим влиянием отца, но практически сразу пошёл своим творческим путём. Сложный жизненный путь Валерия не мог не отразиться на его палитре, которая значительно темнее, чем в живописи старшего Фалька.

Простой пейзаж с одинокой фигурой несет в себе большой символический подтекст. На первый взгляд, мы видим, как в сумерках женщина идет по дорожке. Однако присмотревшись, становится понятно, что она уходит из дома, в котором не видно ни одного огонька.

Прорыв. Москва. 1941 год. Валерий Фальк





Как и большинство молодых людей своего поколения, Валерий Фальк был патриотом, готовым отдать жизнь за Родину. Картина написана после контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941 года. Жизнь и творчество были нераздельны в понимании Валерия Фалька. В 1942 году Валерий Фальк, находясь в эвакуации в Самарканде, и имея освобождение от воинского призыва по состоянию здоровья, сумел записаться добровольцем и уйти на фронт.

Выставка «Фальки: отец и сын» доступна к просмотру в Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в течение сентября.