Ряд улиц Самарканда будет закрыт для движения транспорта в дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

В связи с этим 14−17 сентября будет ограничено движение автомобилей, включая общественный транспорт, на улицах Ибн Сино, Бустонсарой, Университет хиёбони, Намозгох, Садриддин Айни, Регистон, Рудаки, Шохизинда, Усто Умар Журакулов, Ислом Каримов, Афросиёб, Беруни, Мирзо Улугбек, Гулобод, Мукими и Дахбед.

На карте цифрами указаны посты ДПС, красными линиями — временное закрытые дороги, зелеными линиями — объездные пути для грузового транспорта, зеленым пунктиром — дополнительные объездные пути для легковых автомобилей. Нажмите для увеличения. Карта в PDF.

В виде исключения разрешается передвигаться по улицам лицам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, и работникам Управления по чрезвычайным ситуациям.

«Убедительная просьба тем, кто запланировал приехать в город Самарканд 14−15−16 и 17 сентября, перенести свой визит на другой период. Именно в эти дни въезд в город Самарканд будет ограничен», — говорится в сообщении.

В дни проведения саммита въездные дороги в Самарканд будут закрыты, а для транзитных автомобилей будут организованы объездные дороги. Также для водителей разработаны флаеры с QR-кодом, просканировав который водители могут добраться до места назначения по выделенному маршруту.

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Как мы сообщали ранее, аэропорт Самарканда не будет принимать коммерческие регулярные и нерегулярные пассажирские, а также грузовые авиарейсы в период с 00:01 14 сентября по 00:01 17 сентября.