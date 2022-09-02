Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Пакистан, население которого пострадало от сильных наводнений, вызванных беспрецедентными муссонными дождями, сообщает ИА «Дунё».

По данным агентства, из Ташкента военным авиатранспортом в Пакистан будет доставлен груза весом почти 40 тонн. В его составе — продовольствие, в том числе растительное масло, мука, рис, мясные консервы, кондитерские и макаронные изделия, а также теплые одеяла и другие товары.

Беспрецедентные муссонные дожди и наводнения в Пакистане за последние несколько недель затронули примерно 33 миллиона человек. Сильнее всего пострадали провинции Белуджистан и Синд на западе и юге страны. Сотни тысяч людей остались без крова.

По данным ООН, Пакистан обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь. В результате последствий проливных дождей и вызванных ими масштабных наводнений погибло свыше 1000 человек.

На сегодняшний день, в результате наводнений в Пакистане примерно 500 тысяч человек стали перемещенными лицами, многие из них нашли приют во временных лагерях. Стихия разрушила или повредила почти миллион жилых домов. Пропали 700 тысяч голов скота.

Гуманитарная ситуация усугубляется серьезными разрушениями транспортной инфраструктуры. Так, по предварительным оценкам, было повреждено почти 3500 км дорог и 150 мостов. Многие пострадавшие оказались в ловушке и не смогли бежать в более безопасные районы. К тому же им трудно доставить помощь.

ООН запросила 160 миллионов долларов для помощи пострадавшим от наводнения в Пакистане