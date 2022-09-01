Huawei начала свою деятельность в Узбекистане в 1999 году и на сегодняшний день успешно реализует проекты по укреплению ИКТ-инфраструктуры операторов связи и участвует в государственно значимых проектах по цифровой трансформации страны.





Для Huawei Узбекистан всегда был одним из стратегических рынков с точки зрения цифрового развития во всем СНГ. На сегодняшний день в компании работает более 350 человек, 75% из которых — местные таланты. За 23 года деятельности компания Huawei приняла участие в значимых проектах по строительству сетей в стране, участвуя в запуске сетей каждого нового поколения — от 2G до 4G. В настоящее время компания активно участвует в реализации проектов 5G, включая покрытие Туристического центра в Самарканде в преддверии мероприятий ШОС, в цифровой трансформации электронного правительства, а также во внедрении возобновляемой цифровой энергетики в стране.



Фото: Пресс-служба президента

Все мировое сообщество фокусируется на энергосберегающих технологиях для достижения углеродной нейтральности и смягчений последствий изменения климата. Цели, поставленные руководством страны по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии, как никогда своевременны. И у Узбекистана есть все шансы продемонстрировать передовой опыт в использовании умных фотоэлектрических систем для объектов государственного назначения, высшего образования и индустриального сектора. Повышение энергоэффективности стало одним из приоритетных вопросов в каждой сфере, включая ИКТ. Huawei здесь, чтобы помочь операторам построить зеленые сети, способные снизить выбросы углерода, а государственным объектам использовать передовые решения в этом направлении.

27 августа в преддверии празднования Дня независимости произошло два значимых события для Узбекистана: запуск национального дата-центра и открытие технологического кампуса IT Park. Президенту Узбекистана был презентован Единый центр хранения и обработки данных системы «Электронное правительство», реализованный совместно с Huawei. Дата-центр создан в соответствии с международными стандартами и обладает сертификатом TIER III, выданным международным институтом Uptime. Huawei глубоко ценит признание проделанной работы со стороны главы государства и выражает свою готовность в оказании дальнейшей поддержки по реализации цифровизации Узбекистана.

«Как представителя IT-компании меня радует открытость и готовность правительства к ускорению цифровизации страны и нации, а также стремление к диалогу и обмену опытом с компаниями данной сферы. Мы признательны за возможность принять участие во встрече премьер-министра Республики Узбекистан с представителями международных ИКТ-компаний, прошедшей в рамках открытия IT Park. Со стороны Huawei в диалоге с главой правительства принял участие президент евразийского региона Дэниел Чжоу. Он выразил готовность в поддержке Узбекистана в стремлении к цифровой трансформации и развитию IT-индустрии.



Перед Узбекистаном стоят большие планы по превращению страны в региональный IT-центр, и за счет укрепления ИКТ-инфраструктуры, использования зеленых технологий и повышения цифровых знаний населения все цели обязательно будут достигнуты. Позвольте от лица компании Huawei поздравить всех жителей Узбекистана с Днем независимости и пожелать дальнейшего процветания», — сказал Чэнь Цзякай, директор Huawei в Узбекистане.

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