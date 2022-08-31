С нового учебного года «Узпромстройбанк» предоставляет образовательный кредит на льготных условиях студенткам всех частных, зарубежных и государственных высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений Узбекистана, обучающихся на платно-контрактной основе.

Начисляемые проценты по кредиту для девушек и женщин выплачиваются Фондом по финансированию образовательных кредитов при Минфине.

Условия:

максимальная сумма кредита равна размеру стоимости обучения по контракту;

срок кредитования — 11 лет, включая срок обучения, для медицинских вузов — до 14 лет;

льготный период — полный срок обучения и еще шесть месяцев.

Основную часть кредита можно будет погасить в течение семи лет после завершения льготного периода.

В оформлении и погашении кредита могут участвовать члены семьи студенток и другие созаемщики, имеющие постоянный доход.

Девушкам и женщинам из семей, включенных в Единый реестр социальной защиты, залог и поручительство не требуются.

Дополнительную информацию можно получить на сайте банка.

Получить консультацию специалистов можно по телефонам: (+998) 71−200−43−43, 1180.

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