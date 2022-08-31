Водитель, который сбил пешехода насмерть в Ташкенте, оказался старшим помощником судьи Ташкентского городского суда по административным делам, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным пресс-секретаря ведомства Хаёта Шамсутдинова, речь идет о дорожно-транспортном происшествии, о котором ранее без подробностей сообщило ГУВД Ташкента.

ДТП произошло в ночь на 30 августа, примерно в 1:40 на проспекте Мирзо Улугбек в Мирзо-Улугбекском районе столицы, 21-летний водитель Nexia-3 (01 H 398 JB) Д. Я. сбил 41-летнего В. П. на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Как сообщает Kun.uz, машина двигалась на высокой скорости, а погибший после столкновения отлетел на несколько метров и ударился головой о бетонное ограждение.

По данному факту Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).

В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомобиль Nexia-3 помещен на штрафстоянку.