В ночь на 30 августа около в 1:40 на проспекте Мирзо Улугбека в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента водитель Д. Я. (2000 г. р.), управляя автомобилем Nexia-3, на регулируемом переходе сбил пешехода А. П. (1981 г. р.), сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

От полученных травм пешеход погиб на месте, говорится в сообщении.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.