Digital-оператор Beeline обеспечил скоростной доступ в интернет по пути следования поездов «Афросиаб», курсирующих между Ташкентом и Самаркандом. Технические работы также проведены в районах, где расположены ключевые объекты туристической инфраструктуры. В частности, в недавно открытом международном туристическом центре «Великий шелковый путь». Проект реализован компанией Beeline Uzbekistan совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Самарканд со всемирно известными памятниками истории и архитектуры является одним из главных мест притяжения как для туристов, приезжающих в Узбекистан из-за рубежа, так и для жителей страны. Поэтому именно в Самарканде создан туристический центр с комплексом «Вечный город», открытый несколько дней назад при участии президента Узбекистана. В сентябре центр станет местом проведения саммита ШОС.





Beeline Uzbekistan позаботился о том, чтобы по дороге в Самарканд и в самом городе гости страны могли пользоваться связью высокого качества. В рамках проекта оператор установил и модернизировал около 40 базовых станций. Новое оборудование запущено в том числе по пути следования поездов «Афросиаб». Высокие скорости 4G-интернета доступны пользователям услуг Beeline на железной дороге, автомобильной трассе М39 Ташкент — Самарканд, в международном аэропорту Самарканда, туристическом центре «Великий шелковый путь», на территории мемориального комплекса имама Аль-Бухари и ряде других объектов туристической индустрии.

«Чтобы предоставить для жителей Узбекистана, а также гостей нашей страны доступ к качественной связи и быстрому интернету, было принято решение построить сеть 4G на критически важном скоростном железнодорожном маршруте между Ташкентом и Самаркандом.

Digital-оператор в сжатые сроки проработал серьезные технические решения для запуска высокоскоростного интернет-соединения по пути следования скоростного поезда «Афросиаб». Это улучшение качества связи вдоль наших железных дорог — яркое свидетельство прогресса Узбекистана на пути к цифровизации страны, что усилит темпы нашего экономического роста", — рассказал Шерзод Шерматов, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций.





«Мы активно участвуем в цифровизации всех отраслей экономики, но одна из основных задач — улучшение сети на популярных туристических направлениях. Ведь именно по качеству цифровых услуг гости страны судят об общем уровне развития Узбекистана. С большим воодушевлением работали над проектом, включающим обеспечение интернетом поездов и новых объектов, где совсем скоро состоится саммит ШОС. Для нас это повод не только еще раз заявить о высоком качестве услуг компании, но и принести реальную пользу стране», — поделился генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу.

На правах рекламы.