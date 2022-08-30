В социальных сетях распространилась запись, на которой водитель Range Rover (01 517 LJА) совершает опасные манёвры и подрезает другие авто.

Предположительно видео снято на трассе А-373 «Ташкент-Ош» 29 августа в 16:45. На видео видно, как Nexia-3 уступает дорогу внедорожнику, ехавшему на высокой скорости, но водитель Range Rover сбавляет скорость, постепенно поджимает седан к обочине дороги, а затем снова набирает скорость и едет дальше.





Спустя некоторое время водитель иномарки совершает такой же опасный манёвр с автомобилем Tracker, который в этот раз вынужденно выезжает на бездорожье.

По данным СБДД МВД, водителем Range Rover оказался Дилмурод Зокирович Нишонов (1979 года рождения). В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения / влечет наложение штрафа в сумме 10 БРВ — 3 млн сумов).

«За любые нарушения и правонарушения будут приняты меры в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

В СБДД попросили некоторых пользователей соцсетей не выкладывать в общественность «необоснованную, неуточненную информацию с различными неуместными комментариями», не уточнив, о какой информации идёт речь.

«Поведению всех участников ситуации будет дана правовая оценка, в этом направлении проводится расследование. Также принимаются меры по установлению личностей водителя транспортного средства, снявшего данное видео, и водителя, управлявшего автомобилем Nexia-3. Их действиям также будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.