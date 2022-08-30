C 1 сентября Mirabad Avenue запускает акцию «Ликвидация», которая действует на последние доступные для покупки 26 квартир на первой линии. Всего в продаже было 418 апартаментов.

Скидка на данные квартиры будет составлять в суммарном эквиваленте от 500 млн до 1,1 млрд сумов.





В блоке А, где расположен самый большой двор-парк резиденции площадью 120 соток, остались последние четыре квартиры, в блоке B — 11 квартир, а в блоке С — 11 квартир. В блоке D свободных квартир уже не осталось.





Сейчас на первой линии резиденции доступны для покупки следующие варианты:

трехкомнатные квартиры площадью 95,74 и 112,1 кв. м;

четырехкомнатные апартаменты площадью 115,55, 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м.

У покупателей есть возможность выбрать на свое усмотрение либо скидку в размере 20%, либо рассрочку до восьми месяцев на вышеперечисленные варианты.





Приобретая квартиру на первой линии, будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

потолки высотой 3,3 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

систему центрального кондиционирования Mitsubishi;

конвекторное отопление;

систему умного дома;

доступ к приватному благоустроенному двор-парку без машин;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение на территории резиденции;

доступ к двухуровневому паркингу.





Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома резиденции на первой линии уже готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. На шопинг-авеню распахнули свои двери концепт-стор PODIUM и New Millennium.

Акция «Ликвидация» будет действовать до конца сентября.





Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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