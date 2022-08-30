Компания Humans и сеть супермаркетов «Корзинка» дают покупателям возможность зарабатывать кешбэк, совершая повседневные покупки. При оплате банковской картой Humans VISA клиенты получат 5% кешбэка от каждого чека. Максимальная сумма покупки не ограничена.

Кешбэк начисляется мгновенно — его можно потратить на оплату услуг связи Humans, покупку красивого номера или перевести другому пользователю Humans. Такая модель поможет компенсировать часть семейных расходов: покупатель приобретает продукты в «Корзинке», а взамен получает кешбэк, которым оплачивает мобильный интернет и связь себе или своим близким. Если регулярно совершать покупки, то за счет шопинга можно полностью исключить траты на связь из семейного бюджета.

«По нашим наблюдениям, в Узбекистане до 40% семейного бюджета тратится на продукты питания. Покупка продуктов и товаров для дома играет важную роль в жизни каждого узбекистанца, поэтому совместно с партнерами мы ежедневно работаем над улучшением этого пользовательского опыта.



„Корзинка“ — лидер в сегменте продуктового ритейла Узбекистана, и Humans сотрудничает с сетью с первого дня работы в стране. Наш подход к клиентам и продукту сходится: на первое место мы всегда ставим простоту и удобство для наших пользователей. Покупать товары в сети супермаркетов „Корзинка“ проще и комфортнее, чем на базаре, в том числе благодаря удобным цифровым сервисам. А повышенный кешбэк 5% сделает покупки более выгодными и приятными», — поделился Игорь Ким, директор по дистрибуции Humans Group.

«В „Корзинке“ всегда стремятся предоставлять самые выгодные предложения и рады запуску совместной акции с Humans. Теперь при оплате покупок картой Humans VISA наши гости смогут получить еще 5% кешбэка в супераппе Humans. А с бонусами до 3% в программе лояльности „Корзинки“ покупки будут еще выгоднее.



Кроме того, в каждой „Корзинке“ стоят терминалы для пополнения счета Humans — с их помощью можно положить деньги на карту, пополнить баланс мобильного телефона или оплатить коммунальные услуги. Так мы стараемся во всем идти навстречу нашим гостям», — прокомментировал сотрудничество с Humans Малик Каримов, директор по маркетингу сети супермаркетов «Корзинка».

Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке. Акция продлится до 24 ноября 2022 года.

Пользователи Humans VISA также получают кешбэк от 2% за любые покупки по банковской карте. За некоторые категории, например, покупки в супермаркетах «Корзинка», начисляется повышенный кешбэк. Его можно тратить самостоятельно внутри приложения Humans, а также переводить другим пользователям без ограничений.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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