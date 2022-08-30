Национальный туроператор Asialuxe Travel и Travel World Group поздравляют всех соотечественников с наступающим праздником — 31-летием независимости Узбекистана и предлагают подарить себе и близким незабываемое путешествие в Прагу и легендарные термальные курорты Чехии — Карловы Вары, Марианске-Лазне и прочие.
Почему именно Прага
Многие годы Прага является одним из любимых туристами направлений. Это город «тысячи пик» и оранжевых крыш, ведь Прага прежде всего — это про невероятные виды. Древняя история, богатая архитектура, гастрономический рай, загадочность и самобытность — атмосфера чешских городов так и манит путешественников окунуться в мир интересной культуры и средневековых тайн.
Медицинский туризм в Чехии
Долгие пешие экскурсии по столице Чехии в сочетании с лечебными процедурами в термальных источниках на знаменитых чешских курортах отлично подойдут для полноценного осеннего и даже зимнего отдыха. Такое путешествие станет хорошим подарком для родителей, ведь полюбившиеся многим Карловы Вары и Марианске-Лазне окутывают своих гостей спокойствием, теплом, уютом и заботой, предлагая высококлассный сервис, тщательные медицинские обследования от квалифицированных специалистов и соответствующее лечение.
Можно ли через Прагу посетить другие страны Европы
Через Прагу у туристов есть уникальная возможность совершить евротур по соседним странам: романтичной Франции, горячей Испании, современной Германии, гостеприимной Италии, роскошной Швейцарии. Знакомство с уникальной архитектурой и достопримечательностями, гастрономический тур по европейским кухням и популярный шопинг — все это доступно для путешественников.
О Шенгенской визе
Как и в любой европейской стране, в Чехии действуют визовые ограничения. Asialuxe Travel вместе с TWG предоставляют не только возможность прямых перелетов и организацию проживания в отелях, но и визовую поддержку. К каждому туристу прикрепляется менеджер туроператора, который сопровождает его от начала до конца и консультирует по визовым вопросам.
Когда совершаются прямые рейсы
Asialuxe Travel и TWG предлагают насладиться всеми красотами Праги с помощью комфортных прямых рейсов Ташкент — Прага — Ташкент, которые совершаются каждую неделю по воскресеньям на крыльях компании Uzbekistan Airways.
Цены
Стоимость недельных комплексных турпакетов в Прагу начинается от 15,4 млн сумов на одного человека при двухместном размещении, а в Карловы Вары — от 20,3 млн сумов.
Визовый сбор оплачивается отдельно.
По системе «раннего бронирования» путешествие станет более доступным и выгодным, а ожидание — приятным.
Ознакомиться с детальной информацией по направлениям, расценкам и условиям перелета можно на сайтах компаний Asialuxe Travel и Travel World Group, а также по телефонам: (+998) 71−201−77−77, (+998) 90−816−50−00, (+998) 78−140−98−98.
Сайт: asialuxe.uz, travelwg.uz
Telegram: t.me/asialuxe, t.me/travelwgg
Группа в Telegram: t.me/my_asialuxe
Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours
Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur
Facebook: fb.com/asia.luxe.travel, fb.com/twguz
Instagram: @asialuxe.travel, @travelwg.uz
На правах рекламы.