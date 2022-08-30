Национальный туроператор Asialuxe Travel и Travel World Group поздравляют всех соотечественников с наступающим праздником — 31-летием независимости Узбекистана и предлагают подарить себе и близким незабываемое путешествие в Прагу и легендарные термальные курорты Чехии — Карловы Вары, Марианске-Лазне и прочие.





Почему именно Прага

Многие годы Прага является одним из любимых туристами направлений. Это город «тысячи пик» и оранжевых крыш, ведь Прага прежде всего — это про невероятные виды. Древняя история, богатая архитектура, гастрономический рай, загадочность и самобытность — атмосфера чешских городов так и манит путешественников окунуться в мир интересной культуры и средневековых тайн.





Медицинский туризм в Чехии

Долгие пешие экскурсии по столице Чехии в сочетании с лечебными процедурами в термальных источниках на знаменитых чешских курортах отлично подойдут для полноценного осеннего и даже зимнего отдыха. Такое путешествие станет хорошим подарком для родителей, ведь полюбившиеся многим Карловы Вары и Марианске-Лазне окутывают своих гостей спокойствием, теплом, уютом и заботой, предлагая высококлассный сервис, тщательные медицинские обследования от квалифицированных специалистов и соответствующее лечение.





Можно ли через Прагу посетить другие страны Европы

Через Прагу у туристов есть уникальная возможность совершить евротур по соседним странам: романтичной Франции, горячей Испании, современной Германии, гостеприимной Италии, роскошной Швейцарии. Знакомство с уникальной архитектурой и достопримечательностями, гастрономический тур по европейским кухням и популярный шопинг — все это доступно для путешественников.





О Шенгенской визе

Как и в любой европейской стране, в Чехии действуют визовые ограничения. Asialuxe Travel вместе с TWG предоставляют не только возможность прямых перелетов и организацию проживания в отелях, но и визовую поддержку. К каждому туристу прикрепляется менеджер туроператора, который сопровождает его от начала до конца и консультирует по визовым вопросам.

Когда совершаются прямые рейсы

Asialuxe Travel и TWG предлагают насладиться всеми красотами Праги с помощью комфортных прямых рейсов Ташкент — Прага — Ташкент, которые совершаются каждую неделю по воскресеньям на крыльях компании Uzbekistan Airways.





Цены

Стоимость недельных комплексных турпакетов в Прагу начинается от 15,4 млн сумов на одного человека при двухместном размещении, а в Карловы Вары — от 20,3 млн сумов.

Визовый сбор оплачивается отдельно.

По системе «раннего бронирования» путешествие станет более доступным и выгодным, а ожидание — приятным.

Ознакомиться с детальной информацией по направлениям, расценкам и условиям перелета можно на сайтах компаний Asialuxe Travel и Travel World Group, а также по телефонам: (+998) 71−201−77−77, (+998) 90−816−50−00, (+998) 78−140−98−98.

Сайт: asialuxe.uz, travelwg.uz

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Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

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