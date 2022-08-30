В Таиланде завершился Кубок Азии на велотреке, сборная Узбекистана завоевала 14 медалей, сообщила пресс-служба Федерации велоспорта.

В начале соревнований представители сборной завоевали по 1 золотой и серебряной, а также 3 бронзовые медали.

Затем Янина Кускова завоевала золото в программе гонки преследования, а Маргарита Мисюрина в той же программе — серебро.

В последний день соревнований члены сборной Узбекистана заполучили 7 медалей.





В групповой гонке по очкам среди мужчин Дмитрий Бочаров установил лучший результат и стал обладателем золотой медали. Среди женщин Янина Кускова зафиксировала вторую позицию и заполучила серебро, а Маргарита Мисюрина замкнула тройку лидеров и добавила в копилку сборной бронзовую медаль.

В гонке с выбыванием среди мужчин Данил Евдокимов завоевал бронзу, в гонке среди женщин серебро получила Нафосат Козиевой, бронза — у Маргариты Мисюриной.

В завершение Кубка Азии Нафосат Козиевой стал бронзовым призером в гонке скретч.

Отметим, что в эти дни указом президента о награждении в связи с 31-й годовщиной независимости страны члену сборной Узбекистана по велоспорту Ольге Забелинской присвоено почётное звание «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».