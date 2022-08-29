До 20 сентября компания NovaStroy проводит последнюю в истории объекта акцию перед завершением продаж в жилом комплексе Parkwood.





Комплекс расположен в центре Ташкента по ул. Мироншох. Ориентиры — посольство России, супермаркет Makro.





Вместе со скидкой покупателям предлагается беспроцентная рассрочка до конца 2022 года.





На сегодняшний день доступны варианты квартир площадью от 42 до 147 кв. м.





Что получит будущий житель Parkwood:

дом в центре города на второй линии от главной дороги — без шума и пыли;

приватный двор-сад площадью 8000 кв. м на уровне 4 м от земли;

двухуровневый паркинг на 400 машино-мест;

два лифта в каждом подъезде;

панорамное остекление и озелененный балкон в каждой квартире;

предчистовую отделку с возведением перегородок за счет застройщика;

центральное кондиционирование в каждой квартире;

входную группу в каждом доме площадью 60 кв. м;

возможность заказать ремонт от застройщика.



Грузовой лифт бренда Kone

Процесс строительства приближается к стадии завершения. Будущие жители уже могут приступать к ремонту в квартирах, чтобы заселиться.



Офис отдела продаж

На сегодняшний день заканчивается установка лифтов бренда Kone в первых двух блоках — С и D.

Телефон: (+998) 93−501−55−55.

Адрес отдела продаж: Мирабадский р-н, ул. Мироншох.

Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy, посольство Российской Федерации.

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