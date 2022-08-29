Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма 29 августа подписали обменные ноты по «Проекту по развитию цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» (фаза 2), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе дипломатической миссии.

Кроме того, Жамшид Ходжаев и вице-президент JICA Кейитиро Наказава подписали кредитное соглашение по данному проекту. Срок погашения кредита составляет 15 лет с пятилетним льготным периодом.

Проект на сумму 200 млн долларов осуществляется в рамках программы кредитного сотрудничества правительства Японии.

Сотрудничество предусматривает расширение цепочки создания добавленной стоимости плодоовощных культур и улучшение доступа к финансированию путем предоставления кредита фермерам, которые занимаются производством, переработкой и товарообращением плодоовощных культур.