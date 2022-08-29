Созданный по поручению президента Узбекистана IT Park University открыл набор на ITPU Foundation Studies. Это подготовительный семестр, который поможет будущим студентам повысить уровень владения английским языком, а также обеспечит их базовыми знаниями и навыками, необходимыми для успешной учебы. В программу включены академический английский язык, математика, основы IT, навыки личностного развития.





«Курс создан для мотивированных, но недостаточно подготовленных абитуриентов. Если вашего уровня знаний английского языка пока не хватает, чтобы поступить в IT Park University, а терять целый год на подготовку не хочется, то запишитесь на пре-университетский курс ITPU Foundation Studies. Обучение проходит в онлайн-формате. И уже в феврале следующего года вы сможете стать полноценным студентом университета и приступить к получению востребованной, высокооплачиваемой IT-специальности", — сказал директор университета Баходир Аюпов во время Дня открытых дверей университета.

Для гарантированного поступления в IT Park University студенту необходимо повысить уровень языка с A2 (базовый) до B1 (средний). Преподавание на пре-университетском курсе будет вестись на узбекском и русском языках с постепенным переходом на английский.





Прием документов на ITPU Foundation Studies открыт до 20 сентября 2022 года.

Длительность курса составляет 4,5 месяца. Стоимость — 5 600 000 сумов. Для будущих студентов IT Park University действует скидка в размере 710 тысяч сумов. Таким образом для тех учащихся, которые подали документы до указанной даты, стоимость обучения на пре-университетский курс составит 4 890 000 сумов.





Также до 20 сентября идет прием документов в университет ITPU по следующим направлениям:

Web Developer;

Networks Engineer;

Software Tester;

Backend Developer (Java);

Mobile Developer (Android);

Front-end Developer;

QA Engineer;

Big Data Engineer;

Cyber Security.





Университет ITPU основан при сотрудничестве IT Park с одной из ведущих компаний по разработке программного обеспечения компании EPAM. EPAM имеет 20-летний опыт в подготовке кадров, образовательные программы компании успешно внедрены в десятках стран мира, а государственные лицензии получены в США, Литве, Украине. И вот недавно EPAM запустил университет и в Узбекистане.





Обучение в IT Park University отличается доступностью. Стоимость годового контракта стартует от 9 млн сумов, а занятия ведут инженеры-практики из международных команд компании EPAM. Успешные студенты будут проходить практику и трудоустраиваться в EPAM, а также в другие компании-резиденты IT Park. Планируется, что у студентов при желании будет возможность продолжить свое обучение в любой из стран, где внедрены программы высшего образования EPAM, а также пройти практику в международных командах компании, работающих в более чем 50 странах мира.

По окончании трехлетнего обучения выпускники получат диплом бакалавра государственного образца. Диплом ITPU подтверждает, что выпускники обладают практическими навыками решения сложных IT-задач и готовы к работе в международных проектах.





В IT Park University действуют государственные программы поддержки молодежи. Например, учеба за счет беспроцентного образовательного кредита, выдаваемого девушкам и женщинам по постановлению президента Узбекистана №323 от 18 июля 2022 года.

Узнать больше о поступлении в IT Park University и на программу ITPU Foundation Studies можно по телефону: (+998) 55−503−99−99.

Сайт: itpu.uz

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