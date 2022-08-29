В социальных сетях распространились сообщения о том, что в поселке Лашкар города Кувасай в Ферганской области инспектор профилактики избил жителя и нанёс ему травмы.

По данным прокуратуры Ферганской области, 27 августа примерно в 19:00 «за нарушение общественного порядка» сотрудники ОВД забрали Х. Т. (1962 года рождения) в больницу для проверки на состояние опьянения.

Однако «по пути в медучреждение «его здоровье ухудшилось, и он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», говорится в сообщении.

По предварительной информации судебно-медицинской экспертизы, смерть Х. Т. наступила в результате «ишемической болезни сердца, острой коронарной недостаточности, правосторонней пневмонии, хронического плеврита, кровоизлияния в поджелудочную железу, отравления алкоголем».

Прокуратура Кувасая проводит доследственную проверку, которая находится под контролем областной прокуратуры.