В социальных сетях распространились сообщения о том, что в поселке Лашкар города Кувасай в Ферганской области инспектор профилактики избил жителя и нанёс ему травмы.
По данным прокуратуры Ферганской области, 27 августа примерно в 19:00 «за нарушение общественного порядка» сотрудники ОВД забрали Х. Т. (1962 года рождения) в больницу для проверки на состояние опьянения.
Однако «по пути в медучреждение «его здоровье ухудшилось, и он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», говорится в сообщении.
По предварительной информации судебно-медицинской экспертизы, смерть Х. Т. наступила в результате «ишемической болезни сердца, острой коронарной недостаточности, правосторонней пневмонии, хронического плеврита, кровоизлияния в поджелудочную железу, отравления алкоголем».
Прокуратура Кувасая проводит доследственную проверку, которая находится под контролем областной прокуратуры.
Azam Ahmedov
Ну как и кто это докажет у них та нету камеры
Dilya Asal
Сколько диагнозов сразу, ни одного здорового органа не оказалось практически и пневмония и сердце шалит и сосудики и при этом он взял и напился до смерти. А доблестные служители закона его в больницу везли, ага, конечно. Очень радует дружная и совместная работа органов правопорядка и медицинских специалистов сделавших заключение, все лучше и лучше с каждым днем.