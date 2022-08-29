Для рамках подготовки к новому отопительному сезону в Ташкенте планируются полные осенние остановы теплоцентралей, во время которых будет отсутствовать горячее водоснабжение, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

График отключений горячей воды

ТЦ-1 «Северо-Восточная» — с 3 по 7 октября;

ТЦ-2 «Карасу» — с 19 по 23 сентября;

ТЦ-3 «Западная» — с 19 по 23 сентября;

ТЦ-4 и ТЦ-10 «Северная» — с 26 по 30 сентября;

ТЦ-5 и ТЦ-9 «Чиланзарская» — с 3 по 7 октября;

ТЦ-6 «Юго-Западная» — с 19 по 23 сентября;

ТЦ-7 «Авиастроителей» — с 12 по 16 сентября;

ТЦ-8 «Сергели» — с 3 по 7 октября;

«Водник» — с 12 по 16 сентября;

«Саноатэнерго» — с 3 по 7 октября;

ТЭЦ — с 12 по 16 сентября.

Адресный список зон действия источников тепла

ТЦ-1 (М-1,4)



Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамары Ханум, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-й проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамары Ханум, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-2

Ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу — 1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2.

ТЦ-3

проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Студенческий городок, ТашГТУ.

ТЦ-4

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррам Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-4

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Яхъё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-й тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино — 1, 2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Студенческий городок, зоны НУУз, ТашГТУ, массив Юнусабад кварталы 1−19, Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-5

Ул. Заргарлик, Лутфи, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми — 1, 2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.

ТЦ-6

Ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк — 1−7, Куйлюк — Обводная.

ТЦ-7

Ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-й проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар — 1, Асалобод — 1,2, Авиагородок — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8

Ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1−8А, Юлдош — 1−18, Ц-1, 2, 3, Дустлик — 1, 2.

ТЭЦ (М-5,8)

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Шарофа Рашидова, Навои, Бабура, Глинки, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Мукими, Сеул, Чопонота, Нурафшон, Гульхани, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, Афросиаб, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Айбека, Фидокор, Авлиё-ата, Моштабиб, Мирабад, Аския, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдуллы Авлони, Беларык, Имама ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Якуба Коласа, Чимкентская, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садика Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Шастри, Эльбек, Кичик халка йули, Кичик Бешагач, Абдуллы Каххара, Гейдара Алиева, Кумарык, Олтин водий, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 7, Актепе, Чиланзар кварталы 1−5, 7, Е, И, микрорайон Актепе, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.

«Водник»

Ул. Хусайн Байкаро, зона массива «Водник».

«Саноатэнерго»

Массив «Строитель».