Водоснабжающее предприятие «Узсувтаъминот», компании Alkataş İnşaat ve Taahhut (Турция) и Mesmer-East (Узбекистан) 27 августа подписали контракт на сумму 22,2 млн долларов по реконструкции канализационного очистного сооружения в Чирчике, сообщила пресс-служба «Узсувтаъминот».

Напомним, водоснабжающая компания при участии Азиатского банка развития реализует проект «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в семи городах и районах Ташкентской области».

«Сейчас в рамках проекта, который планируется полностью завершить в 2025 году, подписываются контракты с компаниями, победившими в тендерах», — отмечается в сообщении.

На данный момент установленная мощность очистного сооружения в Чирчике составляет 80 тысяч кубометров в сутки. Ожидается, что после реконструкции этот показатель увеличится до 130 тысяч кубометров в сутки.

В рамках проекта также запланированы строительство 12,8 км новых и реконструкция 16 км существующих канализационных сетей.

В результате уровень охвата населения Чирчика услугами централизованного водоотведения будет доведен с нынешнего 61% до 84%.

Напомним, недавно сообщалось о двух случаях окрашивания водоёмов в Ташкентской области. По данным экологов, очистные сооружения, в том числе Чирчикское, не справляются с очисткой вод в полной мере ввиду износа. Источником загрязнения предположительно являются текстильные предприятия области.