Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в 161 млн долларов для помощи в разработке интегрированной системы управления сточными водами в Ташкентской области. Ожидается, что она улучшит доступ к услугам водоснабжения и канализации в регионе. Об этом говорится на сайте банка.

В сообщении отмечается, что менее 20% населения столичного региона подключено к канализационным системам. В городских районах система канализации не расширялась с 1991 года.

В рамках проекта, поддерживаемого АБР, будут обновлены централизованные городские системы сточных вод в Ахангаране, Алмалыке, Ангрене, Бекабаде, Чирчике, Янгиюле и Чиназе. Проект поддержит строительство и реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей, а также установку счётчиков воды для более чем 800 тысяч человек.

Кроме того, планируется установка септиков и обеспечение доступом к децентрализованным системам канализации для 136 тысяч человек в 70 сельских населённых пунктах в Чиназском, Янгиюльском и Зангиатинском районах.

«Проект позволит внедрить „умные“ механизмы управления водоснабжением и канализацией, которые включают цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, удалённые датчики и аналитику», — отметил старший специалист АБР по городскому развитию Чон Хо Ким.

АБР также будет управлять грантом на оказание технической помощи в 800 тысяч долларов для реализации институциональных реформ. Половину суммы выделит Испанский фонд сотрудничества в области технической помощи, вторую половину — Фонд партнёрства Республики Корея в области электронной Азии и знаний.