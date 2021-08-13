Буддийский храм, расположенный за Ташкентской кольцевой автодорогой, получил уведомление об изъятии земли для строительства надземной линии метро, которая соединит станции «Бекат-5» Сергелийского участка Чиланзарской линии и «Бекат-7» Кольцевой линии. Опоры эстакады подошли к храму почти вплотную.

В мае 2018 года храм уже получал уведомление о сносе для расширения проходящей рядом автомобильной дороги. Планировалось, что через территорию храма пройдет тротуар. Но благодаря вмешательству хокимията Ташкента в проект удалось внести корректировки и сохранить комплекс.

Заместитель настоятеля единственного действующего в Центральной Азии буддийского храма Александр Хегай сообщил «Газете.uz», что получил очередное уведомление об изъятии земли в конце мая. В документе говорится, что на основании решения Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов от 15 января земля храма изымается для государственных нужд.





Александр Хегай.

«Газета.uz» запросила в пресс-службе хокимията Зангиатинского района решение кенгаша, на основании которого храм уведомили об изъятии земли. Согласно ему, заместителям хокима Зангиатинского района поручено обсудить вопрос изъятия земли с собственниками недвижимого имущества, которое находится на территории, где предполагается строить метро. Номер этого решения отличается от номера, указанного в уведомлении хокимията. На момент публикации «Газете.uz» не удалось получить разъяснение хокимията по поводу расхождения номеров и нарушения процедуры.

Вид на строящуюся эстакаду со двора храма.

Александр Хегай выразил озабоченность общины угрозой сноса и правовой неопределенностью. Согласно Земельному кодексу, обсуждение компенсации с собственниками должно проводиться до принятия решения об изъятии. Однако спустя восемь месяцев после принятия решения об обсуждении компенсации с собственниками хокимият района не предпринял попытки наладить диалог с храмом.

Кроме того, 23 июля столичный Кенгаш народных депутатов одобрил расширение границ Ташкента за счёт присоединения территорий Ташкентской области, в том числе Буддийского храма. Это добавляет неясности в судьбу храма, отметил Александр Хегай.