Учебно-методическая организация «Источник просвещения» проводит дополнительные занятия по химии, биологии.

Занятия включают:

теорию по темам;

расчетные задачи и упражнения;

практические задачи;

интерактивные материалы.





Основные изучаемые разделы биологии: ботаника, зоология, анатомия, молекулярная биология, генетика, селекция, развитие органического мира, основы экологии, учение о биосфере, решение задач по молекулярной биологии и генетике.





Для старшеклассников проводится довузовская подготовка. Учащиеся получат 16−20 часов в месяц по предмету. Курс обучения длится 10 месяцев.

Обучение проводится на русском языке в группе, при необходимости — индивидуально. Занятия проводят преподаватели высшей категории.

Начало занятий — 15 сентября. Форма оплаты: безналичный расчет.

Учащихся ожидают интересные уроки от настоящих профессионалов своего дела.

Регистрация по телефону: (+998)-99−803−36−83.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Льва Толстого, 9.

Ориентир: станция метро «Хамид Алимджан».

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