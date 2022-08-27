Учебно-методическая организация «Источник просвещения» проводит дополнительные занятия по химии, биологии.
Занятия включают:
- теорию по темам;
- расчетные задачи и упражнения;
- практические задачи;
- интерактивные материалы.
Основные изучаемые разделы биологии: ботаника, зоология, анатомия, молекулярная биология, генетика, селекция, развитие органического мира, основы экологии, учение о биосфере, решение задач по молекулярной биологии и генетике.
Для старшеклассников проводится довузовская подготовка. Учащиеся получат 16−20 часов в месяц по предмету. Курс обучения длится 10 месяцев.
Обучение проводится на русском языке в группе, при необходимости — индивидуально. Занятия проводят преподаватели высшей категории.
Начало занятий — 15 сентября. Форма оплаты: безналичный расчет.
Учащихся ожидают интересные уроки от настоящих профессионалов своего дела.
Регистрация по телефону: (+998)-99−803−36−83.
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Льва Толстого, 9.
Ориентир: станция метро «Хамид Алимджан».
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