Достаточно часто абоненты Mobiuz выражают интерес к теме строительства и установки базовых станций. Среди волнующих их вопросов — где и когда запустится технический объект, как это будет осуществляться, как выглядит оборудование и многое другое.





Ответы на эти вопросы теперь предоставляются в новом формате — посредством видеороликов, где наглядно дается информация о ходе развития тех или иных регионов. У компании Mobiuz действуют 15 региональных центров обслуживания, а также множество технических отделов, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования компании на местах в режиме 24/7. Проект Aloqada нацелен на освещение деятельности всех технических подразделений Mobiuz.

Второй выпуск проекта посвящен Джизакской области — создаваемым в регионе условиям для обслуживания абонентов, ходу строительства новых и модернизации действующих базовых станций.





Центр обслуживания (ЦО) Mobiuz в Джизаке располагался раньше в отдельном здании на проспекте Шарафа Рашидова. В настоящее время в этом месте начаты строительные работы: возводится современный офис компании. В связи с этим ЦО временно переехал на второй этаж Центра поддержки предпринимателей, который находится буквально в 150 м от первой локации.





Чуть далее на этом проспекте находится еще один офис Mobiuz, в котором расположен технический отдел. По словам начальника отдела Шухрата Совурбаева, в первом полугодии его команда запустила 35 новых и 30 модернизированных базовых станций в городах и районах Джизакской области. Во втором полугодии запланировано строительство 43 технических объектов на новых локациях. В 10 из них уже проводятся необходимые работы.

Съемочная группа проекта Aloqada побывала сразу в нескольких отдаленных селах. Жители приграничного с Таджикистаном села Булокбоши в Бахмальском районе скоро смогут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом 4G LTE. Mobiuz станет одним из первых операторов, кто разместит здесь свою базовую станцию. Аналогичные условия будут созданы и в селе «Горбулос» Галляаральского района, а также во множестве других населенных пунктах.

Новый выпуск проекта можно посмотреть по ссылке.



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