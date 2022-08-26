25 августа Шохрулло Абдуллаев выпустил трек Alvido, созданный под наставничеством мировой звезды с платиновыми хитами Джейсона Деруло.

Песня уже доступна для прослушивания на музыкальных платформах, включая Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и «Яндекс.Музыку».

В 2022 году TBRG Open вернулся в формате уникального менторства, которое проходило в Лос-Анджелесе. Наставником проекта стал Джейсон Деруло, автор знаменитых песен Savage Love, Wiggle, Jalebi Baby и других.

Вместе с Шохрулло Абдуллаевым менторство с Джейсоном Деруло проходили Dee MC (Индия), ВЕК (Непал), Халко (Турция), Ива Лоренс (Сербия) и Стопосто (Босния).

Начинающие артисты отправились в США и выступили со своими треками на сцене театра Уилтерн перед звездой.

Для своего выступления Шохрулло Абдуллаев выбрал минорную песню Alvido, над которой работал вместе с Джейсоном Деруло. В треке артиста из Узбекистана много экспериментального как для его репертуара, так и для местной музыкальной индустрии. Особенно необычно звучат элементы дабстепа и трэпа, на которые Шохрулло Абдуллаева вдохновили международные трендсеттеры.

«Я хочу, чтобы через эту песню люди почувствовали себя и свои пережитые эмоции. Для меня было важно донести одну важную мысль. Как бы сильно ты ни любил, иногда приходит время отпустить эти чувства и попрощаться с человеком, чтобы дать себе и ему шанс на истинное счастье. Alvido значит „прощай“, именно в значении „навсегда“», — рассказал об идее создания Шохрулло Абдуллаев.

Во время выступления в театре певец смог донести до артистов и Джейсона Деруло, вложенные в песню эмоции. По его словам, в этот момент ни языковые, ни культурных барьеры не мешали аудитории считать посыл трека.

«Я благодарен за эту возможность раскрыть свой потенциал и поучиться у мастера своего дела — Джейсона Деруло. Такое менторство с мировой суперзвездой — это крутая инициатива от TBRG Open'22, которая открывает огромные перспективы перед начинающими артистами со всего мира», — выразил признательность проекту Шохрулло Абдуллаев.

Песни, которые выбрали исполнители из других стран, отличались друг от друга жанрами и посылом. Это разнообразие помогло еще лучше раскрыть музыкальный потенциал стран-участников и продемонстрировать их текущие тенденции.

«В музыкальной индустрии не существует никакой книги с инструкциями, так что если хотите стать музыкантом, все зависит от вас самих. Но если на вашем пути появляется человек, который уже получил подобный опыт, это может сыграть большую роль. Вот что мне нравится в этом проекте. Мне кажется, что я бы набил гораздо меньше шишек, если бы у меня было подобное наставничество. Я рад, что могу быть частью становления этих талантливых артистов», — поделился мнением об участии в проекте сам Джейсон Деруло.

С момента запуска в 2017 году TBRG Open работал с крупными музыкальными исполнителями, включая Дэвида Гетту, The Chainsmokers, Major Lazer, Clean Bandit, Diplo и MØ. Ежегодно артисты создают в коллаборации треки, которые становятся хитами и объединяют миллионы слушателей по всему миру.

TBRG Open использует музыку как платформу, чтобы побудить людей оставаться открытыми для большего и выходить за пределы своей зоны комфорта. В мире музыки это означает создание новых впечатлений, объединение исполнителей и фанатов из разных культур и слоев общества.

Следить за новостями проекта можно на официальных страницах.

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