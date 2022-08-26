15 июля в Boulevard Tashkent City прошло торжественное открытие первой мастер-франшизы ресторана турецкой кухни «Кёшебаши» в Узбекистане.





Ресторан за 40 дней работы, прошедших с открытия, успел открыть второе заведение, нанял более 150 сотрудников, обслужил более 12 тысяч посетителей, в том числе звезд отечественного шоу-бизнеса и получил более 5000 приятных отзывов в социальных сетях.





В ближайшее время ресторан «Кёшебаши» планирует открыть еще несколько филиалов для удобства посетителей и совершенствовать обслуживание гостей.





«Кёшебаши» Boulevard

Телефон: (+998) 95−300−70−70.

Адрес: ул. Фурката, ЖК Boulevard, 1А.

Ориентир: Tashkent City Park.

Режим работы: 11:00 — 00:00.

«Кёшебаши» Chinorkent

Телефон: (+998) 95−505−70−70.

Адрес: Бостанлыкский район, Ходжикент.

Ориентир: не доезжая комплекса «Бочка».

Режим работы: 10:00 — 22:00.

Instagram: @kosebasi_uzb

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