15 июля в Boulevard Tashkent City прошло торжественное открытие первой мастер-франшизы ресторана турецкой кухни «Кёшебаши» в Узбекистане.
Ресторан за 40 дней работы, прошедших с открытия, успел открыть второе заведение, нанял более 150 сотрудников, обслужил более 12 тысяч посетителей, в том числе звезд отечественного шоу-бизнеса и получил более 5000 приятных отзывов в социальных сетях.
В ближайшее время ресторан «Кёшебаши» планирует открыть еще несколько филиалов для удобства посетителей и совершенствовать обслуживание гостей.
«Кёшебаши» Boulevard
Телефон: (+998) 95−300−70−70.
Адрес: ул. Фурката, ЖК Boulevard, 1А.
Ориентир: Tashkent City Park.
Режим работы: 11:00 — 00:00.
«Кёшебаши» Chinorkent
Телефон: (+998) 95−505−70−70.
Адрес: Бостанлыкский район, Ходжикент.
Ориентир: не доезжая комплекса «Бочка».
Режим работы: 10:00 — 22:00.
Instagram: @kosebasi_uzb
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