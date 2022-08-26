Вынесен приговор бывшему сотруднику Министерства культуры, нанесшему ножевое ранение своему коллеге, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

В апреле этого года сотрудники министерства собрались на ифтар в чайхане в Алмазарском районе Ташкента. Во время мероприятия вспыхнула ссора между 38-летним сотрудником министерства и его коллегой.

«Кто-то сказал, что пришел человек из руководства. Когда я собирался пойти встретить его, [подсудимый] оскорбил меня нецензурными словами и пару раз ударил», — рассказал потерпевший.

Нападавший нанес удар ножом в левую сторону груди пострадавшего, окружающие их разняли. Как позже пояснил нападавший, в это время он потерял контроль над собой и не помнит, откуда у него нож.

Пострадавший был доставлен в столичную клиническую больницу №7. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он получил тяжкие телесные повреждения.

Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 97 и статьей 25 (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.