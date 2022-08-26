Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередном заседании Жокаргы Кенеса 26 августа озвучил меры для решения проблем с развитием инфраструктуры в Каракалпакстане, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства поручил руководителям министерств и ведомств:

привлечь 160 млн долларов на реконструкцию участка автомобильной дороги «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу», проходящей через Турткульский, Берунийский и Элликкалинский районы;

проходящей через Турткульский, Берунийский и Элликкалинский районы; отремонтировать 1500 км водопроводных сетей, более 150 колодцев, насосных и водонапорных станций;

1500 км водопроводных сетей, более 150 колодцев, насосных и водонапорных станций; построить канализационные сети в Нукусе, в центрах Тахиаташского и Ходжейлинского районов;

в Нукусе, в центрах Тахиаташского и Ходжейлинского районов; обновить 128 трансформаторов и около 7500 металлических и деревянных опор;

128 трансформаторов и около 7500 металлических и деревянных опор; организовать участки для ремонта внутренних дорог в каждом городе и районе Каракалпакстана , выделить им достаточный штат работников, необходимые средства и технику;

, выделить им достаточный штат работников, необходимые средства и технику; в двухмесячный срок разработать отдельную программу развития международных и внутренних автомобильных дорог Каракалпакстана.

В сфере развития системы социальной защиты населения Каракалпакстана Шавкат Мирзиёев поручил:

предоставить единовременную материальную помощь по 600 тысяч сумов нуждающимся семьям из социального для покупки угля, сжиженного газа, продуктов питания и других нужд;

из социального для покупки угля, сжиженного газа, продуктов питания и других нужд; с 15 сентября восстановить 50-процентную скидку на приобретение железнодорожных и авиабилетов для пенсионеров, получателей пособий и лицам с инвалидностью в Каракалпакстане;

для пенсионеров, получателей пособий и лицам с инвалидностью в Каракалпакстане; до 2025 года перевыполненная часть поступлений по НДС останется в бюджете Каракалпакстана;

выделить дополнительно 5 трлн сумов на строительство детских садов, школ и медицинских учреждений в ближайшие пять лет.

Кроме того, поставлена задача разработать предложения по предоставлению земельных участков под строительство индивидуального жилья для населения Каракалпакстана. «Правда, мы прекратили эту практику, и в других регионах такой возможности нет. Однако я готов сделать исключение, учитывая обращения жителей Каракалпакстана. Но в его основе должна быть хорошо продуманная, справедливая и прозрачная система», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На основе предложений кандидата на пост главы Жокаргы Кенеса президент указал руководителям принять следующие меры по развитию системы образования и поддержки молодежи в Каракалпакстане:

наладить выделение льготных кредитов на срок до 7 лет для молодых предпринимателей Каракалпакстана;

на срок до 5 лет передать предпринимателям в безвозмездное пользование пустующие гособъекты на организацию курсов обучения иностранным языкам и информационным технологиям для молодежи и женщин;

создать 4 моноцентра «Ишга мерхамат» в Кунградском, Нукусском и Чимбайском районах;

введение 6500 квот приема во все вузы Узбекистана только для молодежи из Каракалпакстана.

Исходя из потребностей в Каракалпакстане, президент распорядился начать подготовку дополнительных кадров в базовой докторантуре в областях экологии, сельского хозяйства, ирригации, строительства.

Кроме того, в республике планируется создание Центра поддержки инвесторов, который будет оказывать каракалпакским предпринимателям бесплатные услуги по разработке проектной документации, получению субсидий, кредитов и компенсаций, помогать в поиске рынка сбыта своей продукции. При этом центре в Нукусе появится промышленный технопарк на площади 10 га.

В Кегейлийском и Ходжейлийском районах ожидается создание молодежных индустриально-предпринимательских зон.

В течение 5 лет государство будет компенсировать 70% расходов на транспортировку по Узбекистану сырья, закупаемого предприятиями Каракалпакстана для выпуска экспортной продукции.

Глава государства также поддержал такие крупные проекты, как производство меди в Караузяке, строительство новых заводов по производству каустической соды и других химических веществ в Кунграде.

Как мы сообщали ранее, президент также анонсировал льготы и послабления для развития предпринимательства в Каракалпакстане. В частности, планируется снизить в два раза ставки налога на прибыль, налога с оборота и другие налоги. На программы семейного предпринимательства намечено выделить дополнительные 200 млрд сумов.