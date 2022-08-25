Эксперты центра компетенций в области транспортного планирования SIMETRA (Россия) помогут разработать проект развития городского общественного транспорта Ташкентской агломерации. В рамках сотрудничества будет создана транспортная модель и выработаны меры по совершенствованию существующей системы передвижения, говорится в пресс-релизе SIMETRA.

«Сейчас в Ташкенте пассажиров обслуживает только метро и автобусы, а роль пригородных электричек незначительна. Наблюдается большой дефицит подвижного состава. В планах администрации — повысить мобильность граждан, кардинально обновить транспортный парк, вывести на улицы несколько сотен электробусов», — отмечается в сообщении.

Цель проекта — развивать транспортную систему агломерации более эффективно, опираясь на научные исследования и точные расчёты. Заказчиком работ выступает проектный офис комплексного развития транспортной системы Ташкента, проект развивается под патронажем Министерства транспорта Узбекистана и хокимията Ташкента.

Локальную команду транспортных инженеров усилит руководитель рабочей группы «Транспортное моделирование», заместитель председателя Ассоциации транспортных инженеров и директор по международным продажам SIMETRA Кристиан Беттгер, а также соавтор методических и учебных пособий в области городских и пригородных перевозок, директор по решениям в области общественного транспорта SIMETRA Владимир Валдин («Газета.uz» публиковала несколько интервью с ним и другими представителями компании — ссылки приведены ниже).

«Наша задача — передать экспертизу и компетенции коллегам из Ташкента, чтобы местные инженеры смогли в будущем самостоятельно применить полученный опыт, работая с транспортными системами городов Узбекистана. Это международное сотрудничество позволит вывести транспортное планирование и моделирование в стране на качественно новый уровень», — подчеркнул Кристиан Беттгер.

Под руководством приглашённых экспертов команда местных специалистов уже провела ряд обследований и замеров интенсивности движения и пассажиропотока и готовится провести второй этап масштабного исследования, в том числе соцопрос жителей агломерации.

«Сейчас в городе работает немного модифицированная архаичная советская система, основанная на сборах разового тарифа. Администрация планирует уйти от традиционного подхода „перевозки, как услуги“ к концепции „транспорт как основа городской мобильности“ и начиная с конца текущего года начать поэтапный перевод наземного общественного транспорта на брутто-контракты как наиболее прозрачную систему формирования транспортного задания. Сейчас мы выполняем подготовительный этап и анализ, прорабатываем всю необходимую документацию, разрабатываем регламенты, ведем переговоры с перевозчиками», — объяснил Владимир Валдин.

Плотное сотрудничество и обмен технологиями и наработками между командой SIMETRA и департаментом транспорта Ташкента началось в 2020 году. SIMETRA оснастила программным комплексом PTV Министерство транспорта Узбекистана и Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ). Программа использовалась для разработки транспортного мастер-плана Ташкента, изучения транспортных и логистических проблем и планирования развития регионов и городов Узбекистана.

«Опыт и экспертиза SIMETRA позволит нам выработать наиболее эффективные меры по улучшению мобильности граждан, рассчитать транспортный эффект от планируемых действий, обосновать новую маршрутную сеть и планируемые затраты на реформирование системы наземного транспорта, а также аргументированно обращаться за финансированием к городу и государству, чтобы максимально эффективно использовать бюджетные средства», — подчеркнул директор проектного офиса Мурад Абидов.



SIMETRA выполняла работы по созданию программ комплексного развития транспортной инфраструктуры для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного и других городов. В Узбекистане она разрабатывала план устойчивого развития транспортной системы Самарканда.