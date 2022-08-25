Заседание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Ташкенте 24 августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

В нем приняли участие руководители оборонных ведомств Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси, участвующей в совещании в качестве государства-наблюдателя в ШОС.





В начале мероприятия было зачитано послание верховного главнокомандующего Вооруженными силами Узбекистана президента Шавката Мирзиёева.

В нем отмечалось, что совещание министров обороны стало эффективной площадкой для принятия совместных решений в целях обеспечения военной безопасности на пространстве и внешних границах ШОС.

«Сегодня это особенно актуально в силу того, что нынешняя непростая обстановка в мире характеризуется нестабильностью, усиливаются традиционные угрозы международной региональной безопасности, формируются новые долгосрочные очаги напряженности и все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий», — подчеркивалось в обращении президента.

«В сложившихся условиях значительно возрастает важность практического взаимодействия наших оборонных ведомств и выработки действенных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества», — говорилось в обращении.





На совещании состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, определены перспективные задачи по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Выступивший на совещании министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов сказал: «Развитие ШОС внесло и продолжает вносить важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в нашем обширном регионе. В этой связи нам необходимо и далее углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам безопасности».

«В ходе совещания был отмечен высокий уровень взаимопонимания между государствами-членами ШОС, были согласованы вопросы продолжения сотрудничества в укреплении безопасности и обеспечения стабильности на пространстве организации, а также в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19», — говорится в сообщении Минобороны.





На совещании обсуждались также перспективы военно-технического сотрудничества и пути консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы. Были рассмотрены вопросы укрепления добрососедства между государствами-членами ШОС, расширения сотрудничества в сфере безопасности, наращивание взаимодействия ШОС с другими региональными партнерскими организациями.

По итогам совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписано совместное коммюнике, в котором предусмотрено проведение ряда мероприятий, в том числе совместных занятий и учений.