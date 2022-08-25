Стоимость подписки на Kundalik с 1 сентября будет снижена до 8000 сумов в год. За эту сумму можно работать с электронным дневником на сайте kundalik.com или получать информационные сообщения в мобильном приложении Kundalik.Family без доступа к его расширенным функциям. При этом доступ к Kundalik оплачивается за каждого ребенка отдельно.

PRO Kundalik стоит 40 тысяч сумов в год. В эту сумму входит доступ к электронному дневнику на сайте, а также расширенные функции мобильного приложения Kundalik.Family. При оплате подписки PRO Kundalik включается режим семейного доступа: все дети-школьники в семье, а также их родственники, которые хотят получать подробную информацию о школьной жизни, смогут пользоваться приложением Kundalik.Family без ограничений.





Приобрести пакет PRO Kundalik также можно на месяц за 0,49 долларов в PlayMarket или AppStore. При этом пользователю будет доступна веб-версия и расширенные опции приложения.

Стоимость годовой подписки в приложении и на сайте может незначительно отличаться из-за пересчета курса валюты. Оформить подписку в PlayMarket и AppStore можно только с помощью Visa или MasterCard в валюте, которая соответствует настройкам вашего телефона.

Альтернативные способы оплаты доступны на сайте kundalik.com. Сегодня оплатить подписку можно через Davr Bank, платежную систему Click или Payme, также с помощью Kundalik ID в мобильных приложениях Davr Mobile, Click Evolution, Payme.

С инструкцией об оплате можно ознакомиться по ссылке.

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