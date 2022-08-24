23 августа почетному кругу гостей представилась возможность первыми побывать на территории нового проекта от компании Dream City Development. Уникальный проект недвижимости Yuz Chinor — это масштабный комплекс площадью 92 тысячи кв. м, который расположился в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Торжественный вечер начался с церемонии разрезания ленты. Гостям представили территорию охраняемого комплекса с проектом озеленения и планирования пространства.





Специалисты из Италии и Турции разработали ландшафтную архитектуру. Более 40% общей территории — это сотни деревьев, растений и кустарников, привезенные специально из этих стран для проекта Yuz Chinor.

Инфраструктура проекта продумана. Для будущих жителей внутри комплекса найдется все необходимое — современные детские площадки, универсальная спортивная площадка, воркаут-зона, частный парк, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, ресторан и автомойка.

Комплекс Yuz Chinor состоит из 89 участков. Территория 24/7 охраняется и обслуживается управляющей компанией.





«Сегодня мы открываем не просто проект, мы открываем новый формат, новый уровень и новые просторы. Сейчас мы находимся на территории масштабного комплекса Yuz Chinor. Это уникальный во всех отношениях проект. Вместе с международными специалистами мы стремились создать максимум комфорта для вас и вашей семьи.



Всего в 15 минутах от центра города вы окажетесь внутри закрытого современного пространства, которому нет аналогов в стране», — прокомментировала открытие комплекса Дениз Бахчечи, заместитель директора Dream City Development.

«Над проектом Yuz Chinor мы работали совместно с итальянской компанией SF Landscape Architecture.

Около года мы проводили широкий спектр исследований, изучали местность, климат, почву, чтобы выстроить здесь идеальный ландшафт. На территории проекта будет высажено более 270 деревьев и более 10 тысяч зеленых и цветущих кустарников. Все деревья и растения специально для проекта Yuz Chinor были привезены из Италии и Турции", — рассказал о ландшафтных работах координатор представительства турецкой компании MDesign в Узбекистане Баязит Огуз Айоглу.





«Сегодня я представляю управляющую компанию Pro Service Management. Наша главная задача — обеспечить ваше комфортное, беззаботное и безопасное проживание на территории комплекса.

Обеспечение безопасности 24/7, благоустройство, мониторинг всех инженерно-технических систем комплекса, поддержание чистоты и порядка территории, а также ряд эксклюзивных услуг мы планируем реализовать в проекте Yuz Chinor", — поделился деталями участия в проекте Акбар Юсупджанов, директор управляющей компании Pro Service Management.

Dream City Development дал старт продаж комплекса Yuz Chinor. Компания приглашает всех посетить офис продаж, где можно получить актуальную информацию и профессиональную консультацию.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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