Правительство Узбекистана уделяет особое внимание дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства и расширению многопланового сотрудничества с Китаем. На протяжении долгих лет КНР традиционно является одним из ведущих партнеров Узбекистана. Динамично растут показатели торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

23 августа в ходе XVIII заседания Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) в Ташкенте между АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») и Государственным банком развития Китая (ГБРК) состоялась церемония подписания заемного соглашения о привлечении кредитной линии в размере 500 млн юаней.

Основным преимуществом данного соглашения, помимо исключения издержек, связанных с конвертацией валют при проведении взаиморасчетов, является дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между двумя странами, способствующее увеличению поставок технологического оборудования, сырья, материалов и услуг из Китая для последующего производства местных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Соглашение поможет продолжить реализацию договоренностей, достигнутых между банками МБО ШОС касательно расширения использования национальных валют в пространстве ШОС, в том числе будет содействовать:

росту взаимной торговли и увеличению товарооборота между Узбекистаном и Китаем;

привлечению ведущих китайских компаний и передовых технологий к реализации крупных инвестиционных проектов и модернизации инфраструктуры Узбекистана;

развитию на двусторонней основе инициативы президента Узбекистана в рамках ШОС касательно стимулирования внутрирегиональной торговли и промышленной кооперации.

«Узнацбанком» налажено долгосрочное стратегическое партнерство с ГБРК, в ходе которого на протяжении последних пяти лет привлечены 12 кредитных линий на сумму 1,6 млрд долларов. За счет данных средств профинансированы более 650 проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также крупные инвестиционные проекты. Это помогло создать более 25 тысяч новых рабочих мест во всех регионах Узбекистана.

Государственный банк развития Китая (ГБРК) учрежден в марте 1994 года для финансирования проектов инфраструктурного развития в основных отраслях промышленности Китая. Банк поддерживает политику центрального правительства путем долгосрочного кредитования отраслей экономики. Капитал ГБРК составляет 226,4 млрд долларов, активы — 2,61 трлн долларов. Банк получил рейтинги от S&P («A+»), Fitch («A+») и Moody’s («A1»).

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