Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд для участия в торжественном открытии Международного туристического центра «Великий шелковый путь», сообщила пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрено также ознакомление с проводимой в области работой.

Напомним, туристический центр, оцениваемый в 353 млн долларов, построен на территории гребного канала в Самаркандском районе к саммиту глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе 15−16 сентября. Территория центра включает конгресс-холл, восемь гостиниц, комплекс «Вечный город», рекреационные и развлекательные объекты, центр ремесленничества и искусственные водоемы.

Согласно данным ЕГРПО, компания Samarkand Touristic Centre была зарегистрирована 20 ноября 2019 года в Самаркандском районе. Уставной фонд составляет 10 млрд сумов, основной вид деятельности — гостиницы и аналогичные места проживания.

Предприниматель, председатель правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк») Бахтиёр Фазылов владеет 60% долей в компании, остальные 40% принадлежат NBU Samarkand Invest.

Владельцем товарных знаков Silk Road Touristic Centre, Marakanda Group Hotel, Savitsky Plaza также указан Samarkand Touristic Centre.