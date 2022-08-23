Гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола.

Мужчина был объявлен в розыск по обвинениям в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 168 Уголовного кодекса) в июле.

Сообщается, что летом 2021 года он создал группу в мессенджере Telegram, где участникам было обещано получение двойной прибыли при переводе денег на пластиковую карту. Получив деньги, мужчина скрылся.

Сейчас ожидается экстрадиция задержанного в Узбекистан.