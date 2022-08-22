21 августа на территории острова Арал Пайгамбар на реке Амударья в Сурхандарьинской области Узбекистана была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к острову на своих лодках. Они оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана. Об этом сообщил Telegram-канал Sarhad.uz Пограничных войск СГБ Узбекистана.

«Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24) были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий», — отмечается в сообщении.

По итогам опроса установлено, что причиной прибытия граждан Афганистана на остров является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

«В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана», — подчеркивается в сообщении.

Остров Арал Пайгамбар. Карты Google.