20 августа примерно в 1:45 на 223-м километре автодороги А-373 «Ташкент — Ош» произошла авария с участием трёх автомобилей, в результате которой погибли два человека.

По данным УБДД УВД Наманганской области, грузовик Isuzu столкнулся с ехавшими спереди двумя автомобилями Lacetti, после чего врезался в бетонный разделитель посередине дороги.

В результате ДТП грузовик опрокинулся и получил сильные повреждения. Его кабину сорвало, водитель и пассажир скончались на месте.





Следственный отдел при УВД области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы), ведётся следствие.