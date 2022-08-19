Дополнено: Государственный налоговый комитет заявил, что не будет пересматривать порог для перехода на уплату НДС и не вносил об этом предложения в Концепцию. «Данное предложение было рассмотрено в ходе мероприятия, организованного в рамках Недели диалога с предпринимателями, и руководителями профильных министерств и ведомств были даны обоснования, что оно не является целесообразным», — говорится в сообщении.

Государственный налоговый комитет Узбекистана предложил пересмотреть порог для перехода на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. Об этом на сессии Ташкентского кенгаша народных депутатов 19 августа сообщил первый заместитель Государственного налогового управления столицы Жахонгир Мирпулатов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

С 1 января 2019 года предприятия, имеющие годовой оборот (выручку) по итогам предыдущего года более 1 млрд сумов или достигшие установленного порога в течение года, переводятся на уплату общеустановленных налогов, то есть НДС и налога на прибыль. До этого порога предприниматели могут уплачивать налог с оборота.

Депутат кенгаша, член партии «Адолат» Абдумавлон Касимов предложил налоговым органам пересмотреть этот предел.

«Сколько времени уже прошло с тех пор, как установили порог в 1 млрд сумов. По сравнению с тем временем у многих предпринимателей оборот вырос, была инфляция, изменились цены на товары. Может, стоит пересмотреть этот показатель?» — сказал он.

Жахонгир Мирпулатов сообщил, что для концепции реформирования налоговой системы в 2023 году руководство ГНК внесло предложение о пересмотре предела для обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов.

«Это оперативная информация, давайте не останавливаться на цифре. Сейчас предлагается установить порог в 5 млрд сумов, может быть, больше или меньше… Для предпринимателей будут созданы удобства, предложение внесено в концепцию», — заявил он.

Согласно Концепции совершенствования налоговой политики от 29 июня 2018 года (УП-5468), планировалось, что установленный порог годового оборота (выручки) в 1 млрд сум подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года.

В сентябре 2021 года президент Шавкат Мирзиёев, выступая со своей предвыборной программой после переизбрания, анонсировал снижение НДС с 15% до 12% с 2023 года.