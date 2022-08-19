В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается малооблачная и нежаркая погода в связи с продолжающимся затоком сухого и прохладного воздуха с районов Урала, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По республике ожидается преобладание малооблачной погоды. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, 19−20 августа с усилением до 17−22 м/с, местами с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы ветра до 24−27 м/с.

Днем в пятницу температура воздуха будет в пределах +32…+35 градусов, а в субботу и воскресенье станет ещё прохладнее.

В ночные и утренние часы температура опустится до +12…+15 градусов, а днем будет в пределах +27…+30.

Такой температурный фон на 3−5 градусов ниже климатической нормы для этого периода, отметили синоптики.