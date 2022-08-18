Между терминалами внутренних и международных авиалиний аэропорта Ташкента запущен бесплатный шаттл-бас. Низкопольный автобус с наклейкой UzPort будет курсировать ежедневно с 5:00 до 23:30, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

«Мы получали много обращений от пассажиров с просьбой как-то связать терминалы между собой. Бывает, что люди ошибаются и приезжают не в тот терминал. Расстояние между терминалами по городу порядка 4 км. Из быстрого транспорта только такси, цены на которое не всегда приемлемы для всех категорий граждан. Учитывая данную ситуацию, компания Uzbekistan Airports приняла решение запустить в тестовом режиме шаттл-бас», — отмечается в сообщении.

Шаттл у местного терминала (терминал-3).

Межтерминальный транспорт будет курсировать по графику каждый час. В терминале международных авиалиний автобус будет заезжать на выделенную для автобусов линию на стоянке возле зала вылета, а в местном — подъезжать ко входу в терминал.

«Услугами шаттл-баса могут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно», — отметили в компании.

Маршрут и расписание движения шаттла.