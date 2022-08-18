Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв 17 августа в Медину в Саудовской Аравии, посетил Масжид ун-Набави — Мечеть Пророка, сообщила пресс-служба главы государства.

«Медина занимает важнейшее место в истории ислама. Пророк Мухаммад переселился сюда в 622 году. Здесь же были ниспосланы самые большие суры священного Корана», — пишет пресс-служба президента.

Масжид ун-Набави — огромная мечеть, возведенная вокруг дома пророка. Здесь погребены сам пророк и его сподвижники Абу Бакр Сиддик и Умар ибн Хаттоб. «Это помещение из почтения называется „Худжра ас-Саада“ („Комната счастья“)», — отмечает пресс-служба

Шавкат Мирзиёев, прибыв в мечеть, вошел в Худжру ас-Саада, призвал благословение на пророка Мухаммада и поприветствовал его, прочитал дуа с просьбой о мире и благополучии народу Узбекистана.

Глава государства ознакомился с Музеем жизни Пророка и исламской цивилизации. Музей посвящен двум темам: жизни и деятельности пророка Мухаммада, а также становлению исламской культуры и науки, их влиянию на общественно-духовную жизнь.

Президент во время осмотра музея обменялся с саудовскими учеными мнениями об исламе, узах, связывающих узбекский и арабский народы.

Доктор шейх Носир Захроний отметил, что данные, представленные в музее, взяты, в частности, из книг Имама Бухари и Имама Термизи. Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане открыты научные центры, названные именами этих мыслителей и пригласил саудовских ученых посетить страну.

Глава государства побеседовал также с соотечественниками, совершающими паломничество в Медине. Затем президент отбыл в город Джидду.

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